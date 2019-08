Unvollständige Ladezeiten bei Elektroautos

Die schöne neue Welt des Schnelladens bei Elektromobilen klingt erst einmal prächtig. In nur 54 Minuten soll die 64 Kilowattstunden-Batterie des Hyundai Kona Elektro an einer 100 kW Schnellladestation (400 Volt) per Gleichstrom über CCS-Kabel von null auf 80 Prozent geladen sein. So nimmt die Elektromobilität den Autofahrern die Urangst, sich an uncharmant platzierten Ladesäulen ewig lang die Beine in den Bauch stehen zu müssen. Doch wenn es darum geht, zu erfahren, wie lange es dauert, bis die Akkus zu 100 Prozent an einem Schnelllader wieder aufgeladen sind, versiegt bei einigen Autobauern die Auskunftsfreude schlagartig. Bei Hyundai verweist man darauf, dass es "branchenüblich" sei, lediglich die Daten von null bis 80 Prozent anzugeben. Bei Mercedes fallen in Sachen Schnellladung und 100 Prozent ebenfalls die Kommunikationsschranken. Es komme auf die "Umgebungsbedingungen" an und deswegen sei eine allgemeingültige Angabe nicht möglich. Damit ist das koreanisch-schwäbische Duo nicht alleine. Andere Hersteller, wie etwa Porsche Porsche (Taycan), Mini (Mini Cooper S E) oder Opel (Corsa-e) mauern ebenfalls oder verweisen darauf, dass die Zahlen einfach noch nicht vorlägen. Interessanterweise ist das beim Laden an Wallboxen kein Problem. Bei Autos, die weniger als ein Jahr von der Markteinführung entfernt sind, sollte man eigentlich davon ausgehen, dass das Befüllen der Batterien ausreichend untersucht ist. Schließlich ist das Laden und dessen Dauer gemeinsam mit der Infrastruktur eines der wichtigsten Themen, die die Autofahrer umtreibt bei Gedankenspiel auf ein Elektroauto umzusatteln. Fakt ist, dass die Ladeleistung während der letzten rund 20 Prozent rapide abnimmt. Damit braucht auch das Füllen des letzten Fünftels der Akkukapazität unproportional viel Zeit und das unablässig postulierte Bild von der verlängerten Kaffeepause bis zur elektrischen Weiterfahrt wird getrübt. Das dürfte ein Grund für die Zurückhaltung der Sprachrohre der Automobilkonzerne sein. Die Hersteller argumentieren immer wieder mit der Annahme, dass das Schnellladen bis 80 Prozent der Batteriekapazität der gängige Anwendungsfall sei. Allerdings gibt es sicher Autofahrer, die gerne mit vollen Akkus die Reise fortsetzen, um mit einem Sicherheitspolster die nächste Ladestation anzusteuern. Schließlich kann diese ja defekt oder blockiert sein. Audi macht aus dem 100-Prozent-Schnellladen bei seinem Audi e-tron 55 dagegen kein Geheimnis. Die Ingolstädter rücken die hundert Prozent-Zeiten, wenn das Elektromobil an einem Schnelllader hängt, freimütig heraus. Demnach dauert es bei einer 150 kW-Station 48 Minuten bis die 95 Kilowattstunden des Elektro-SUV von fünf auf 100 Prozent gefüllt sind. Im Vergleich dazu: Bis 80 Prozent sind es nur 30 Minuten. Dennoch ist der Wert, bis die Batterien vollständig geladen sind, verschmerzbar und auch in einer längeren Mittagspause erreichbar. Audi erklärt diese Werte mit einem "intelligenten Batteriemanagement", dass die Akkus beim Füllen schont. Audi e-tron 55 Ladezeit Wallbox (11 kW, 3-phasig mit serienmäßigem Ladesystem kompakt) 0 bis 100 Prozent 8:54 Stunden Ladezeit Wallbox (22 kW, 3-phasig, hierfür zweiter Onbord-Charger notwendig) 0 bis 100 Prozent 4:27 Stunden Schnelladestation 150 kW, 5 bis 80 Prozent 30 Minuten 5 bis 100 Prozent 48 Minuten Hyundai Kona Elektro (150 kW) Wallbox/4,6-kW-Ladestation (230 V), Wechselstrom, über Typ-2-Kabel 0 bis 100 Prozent rund 17 Stunden Schnellladestation 50 kW (400 V), Gleichstrom, über CCS-Kabel, 0 bis 80 Prozent 1:15 Stunden 100 kW (400 V), Gleichstrom, über CCS-Kabel, 0 bis 80 Prozent 0:54 Stunden 0 bis 100 Prozent keine Angabe Mercedes EQC Haushaltssteckdose 16 A 10 bis 100 Prozent etwa 21,5 Stunden Wallbox (11 kW) Ladezeit (bei 7,4 kW) 10 bis 100 Prozent circa 11 Stunden Quick-Charger (150 bis 350 kW) Ladezeit (bei 110 kW) 10 bis 80 Prozent rund 40 Minuten 0 bis 100 Prozent keine Angabe Mini Cooper S E (vorläufig) Ladezeiten AC 11 kW (dreiphasig) 0 bis 80 Prozent 02:30 Stunden 0 bis 100 Prozent 03:30 Stunden Schnellladestation DC 50 kW 0 bis 80 Prozent circa 11 Stunden 0 bis 100 Prozent keine Angabe Quick-Charger (150 bis 350 kW) Ladezeit (bei 110 kW) 10 bis 80 Prozent rund 40 Minuten 0 bis 100 Prozent keine Angabe Opel Corsa-e Wallbox AC, Wechselstrom, 3-phasig mit circa 11 kW 0 bis 100 Prozent etwa 5,2 Stunden Schnellladestation circa 100 kW, DC, Gleichstrom 0 bis 80 Prozent circa 30 Minuten 0 bis 100 Prozent keine Angabe Porsche Taycan Wallbox, 11 kW 5 bis 80 Prozent etwa 6 Stunden Schnellladestation 350 kW (800 V) mit bis zu 270 KW 5 bis 80 Prozent 22,5 Minuten 0 bis 100 Prozent keine Angabe Stand: 09.08.2019 Artikel bookmarken Text: Wolfgang Gomoll Auf Artikel linken Fotos: Hersteller Ort: München