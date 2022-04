Nissan Ariya

Das ausgewachsene Crossover-Coupé ist mit 4.595 mm ähnlich lang wie zum Beispiel die C-Klasse von Mercedes . Auch die Breite von 1.850 mm und die Höhe von 1.660 mm zeigen, dass der Ariya als größerer Bruder des Renault Mégane E-Tech nicht gerade bescheiden unterwegs ist und Nissan als Konkurrenten den VW ID.5, den Mercedes EQB, den Audi Q4 E-Tron oder den Kia EV6 ausgespäht hat. Als Basis dient die gemeinsam mit Renault entwickelte CMF-EV-Plattform für Elektrofahrzeuge. An die Karosserieform muss man sich erst einmal gewöhnen - besonders an die wuchtige neue Vorderfront mit dem nicht minder wuchtigen Nissan-Logo. Die dünnen LED-Scheinwerfer mit vier Miniprojektoren sind mit sequenziellen Blinkern kombiniert. In den Radkästen stecken serienmäßig Pneus auf 19-Zoll-Leichtmetallfelgen. 20-Zöller gibt es gegen Aufpreis. Am Heck werden die Rückleuchten mit einem roten Lichtband verbunden. Innen geht es geradezu geräumig zu. Viel Platz vorne und genügend Raum für Kopf und Knie hinten - sofern man nicht größer als 1,80 ist. Dann wird es auf der Rückbank nach oben hin etwas knapp. Die kuschelig gepolsterten Sitze erinnern ein wenig an Lounge-Sessel: Bequem, langstreckentauglich und mit gutem Seitenhalt auch in schnelleren Kurven. Kardantunnel sind in Elektroautos überflüssig und so ist im Ariya der Fußraum flach und auch zwischen den Sitzen eben. Ungewöhnlich das beleuchtete Quadrat neben der Pedalerie unter dem Armaturenbrett, das laut Nissan an japanische Papierlaternen erinnern soll. Real kann es allerdings zum Aufreger werden: Wer mit etwas breiteren Füßen das Gaspedal bedienen will, der landet leicht auf dem nur wenig höher stehenden Lampion - und mit Beschleunigung ist nichts mehr. Herkömmliche Knöpfe gibt es auf dem Armaturenbrett des Ariya nicht mehr. Nur ein Drehknopf für die Lautstärke hat überlebt. Ansonsten wird über berührungsempfindliche Schalter gewählt. Immerhin behält Nissan auch die Knöpfe am Lenkrad bei. Wie bei vielen neuen Autos üblich ist das gut ablesbare Instrumentendisplay komplett digital und zieht sich breit übers halbe Cockpit. Der Laderaum fällt mit 468 Liter nicht gerade üppig aus. Ist man mit zwei Motoren unterwegs, bleiben gar nur 415 Liter. Immerhin hat der Ariya noch praktischen Stauraum unter dem eigentlichen Ladeboden.

Fahrspaß dürften vor allem die Allrad-Varianten des Ariya bieten: Sie schaffen den Spurt auf 100 km/h in 5,1 Sekunden und machen erst bei 200 km/h Schluss

Als Kraftquelle listet Nissan für den Ariya zwei Akku-Pakete: wahlweise mit 63 kWh oder mit 87 kWh. Angeboten wird der Elektro-Crossover mit Frontantrieb und 160 kW oder 178 kW Leistung oder als Allradversion e-4ORCE, bei der jeweils ein Motor auf die Vorder- und einer auf die Hinterachse wirkt. Dort kommen dann bis zu 290 kW zusammen. Wir fuhren die 63-kWh-Version mit Frontantrieb und 300 Nm Drehmoment. Der kommt auf eine offizielle Reichweite von 403 Kilometer, braucht 7,5 Sekunden, um den knapp zwei Tonnen schweren Fraontantriebler von Null auf 100 zu beschleunigen, und wird bei einer Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h abgeregelt. Deutlich mehr Fahrspaß dürften die Allrad-Varianten des Ariya bieten: Sie schaffen den Spurt auf 100 km/h in 5,1 Sekunden und machen erst bei 200 km/h Schluss. Ihre Reichweite liegt bei bis zu 460 Kilometern. Schon diese Basisversion des Ariya lässt sich - soweit der erste Eindruck - entspannt und souverän fahren. Die Beschleunigung ist unaufgeregt, die Lenkung präzise aber etwas indirekt und untersteuernd. Da wir auf einer abgesperrten Rennstrecke unterwegs waren, lässt sich über den Federungskomfort noch nicht viel sagen. Jedenfalls hielten sich die Wankbewegungen auch in etwas flotter gefahrenen Kurven sehr in Grenzen. Der - dank der Akkupacks im Boden - tiefe Schwerpunkt trägt da seinen Teil mit bei. Wenn es auf der feuchten Fahrbahn mal beim Rausbeschleunigen aus der Kurve kurz an Traktion mangelte, regelte das ESP alles wieder schnell und mit Nachdruck in den grünen Bereich. Die realen Ladezeiten wird man noch austesten müssen. Immerhin verspricht Nissan, dass sich dank einer gleichmäßig hohen Ladekurve die Akkus an einem Schnellader binnen 35 Minuten von zehn auf 80 Prozent aufladen lassen. Bestellt werden kann der Nissan Ariya seit dem 1. April, Marktstart ist dann im Sommer. Die Preise starten ab 47.490 Euro für das Einstiegsmodell. Stand: 02.04.2022 Artikel bookmarken Text: Jürgen Wolff Auf Artikel linken Fotos: Hersteller https://bit.ly/37am4nT Ort: Madrid