Pebble Beach Autoweek 2018

Jedes Jahr in der dritten Augustwoche blickt die Autowelt nach Monterey oder genauer gesagt nach Pebble Beach. Dieses Jahr findet der schillerndste Autoevent der Welt eine Woche später statt. Wegen der amerikanischen Amateurmeisterschaften im Golf wurde die Autoweek kurzerhand ein paar Tage nach hinten verlegt. An der Veranstaltung selbst ändert das nichts, denn auch dort geht es um Par, Birdie, Putt und Millionen.

Die schicke Luxusenklave auf einer schmuck bewaldeten Halbinsel etwas südlich von Monterey an der kalifornischen Pazifikküste beheimatet nicht nur einen der bekanntesten Golfkurse, sondern auch eine Villenagglomeration, die auf diesem Planeten ihresgleichen sucht. Dort hat sich über die Jahrzehnte die exklusivste Oldtimerveranstaltung überhaupt entwickelt. Doch der Concours d´Elegance am abschließenden Sonntag ist längst nur noch für althergediente Klassikfans der Höhepunkt. Die echten Fans kommen an den Tagen vorher und machen die Pebble Beach Autoweek zum lässigsten Autoevent, den man sich vorstellen kann.

Sammler mit millionenschweren Preziosen aus der Vorkriegszeit reisen aus der ganzen Welt ebenso nach "Pebble", wie amerikanische Autofans, die Alltagsautos und Sammelstücke besonders stilecht in Szene setzen wollen. Die Motorsportfans zieht es bei den historischen Rennen von Laguna Seca in den eigenen Grenzbereich oder deutlich darüber hinaus. Die coolsten Veranstaltungen sind alljährlich die Legends of Autobahn, wo sich hunderte Sammler von BMW -, Audi - und Mercedes -Modellen auf einem Golfplatz tummeln und fachsimpeln, als würden Elektroantriebe und Hybridmodelle in einem Paralleluniversum fahren. Fans italienischer Motorenbaukunst zieht es zum prächtigen Concorso Italiano und die Porsche -Sammler haben nach ihrem Ausstieg bei den Legends of Autobahn ihre eigene Veranstaltung, um Fans zu verzaubern.

Dazu kommen zahllose Versteigerungen, Luxusdinner, Oldtimerausfahrten und Szenetreffs. Millionenschweren Autofans werden hinter verschlossenen Türen in privaten Villen gerne schon einmal Zukunftsmodelle gezeigt und erste Schecks eingesammelt - auch das ist Pebble Beach. Wer ein Autofan ist, der muss einmal nach Pebble Beach kommen, über die sattgrünen Wiesen vom Jack-Nicklaus-Golfkurs zu flanieren oder beim teuren Showevent von The Quail ein Glas Champagner zu schlürfen, während der nächste Hubschrauber landet.

Dass die Autohersteller die Events von Pebble Beach längst für sich und ihre Marketing- sowie Imagezwecke entdeckt haben, dürfte da nicht überraschen. Welche internationale Autofirma etwas auf sich hält, kann sich kaum erlauben, in Pebble Beach nicht am Start zu sein. BMW enthüllt in diesem Jahr auf der Abschlussbahn des The Links Golfkurses die Serienversion seines BMW Z4, nachdem im vergangenen Jahr an gleicher Stelle die seriennahe Z4-Konzeptstudie gezeigt wurde. Mercedes gibt nach glorreichen Maybach-Jahren diesmal einen visionären Elektroausblick auf einen historischen Sportwagen und auch Audi will mit seiner Studie des PB18 E-Tron elektrisches Gedankengut in den Klassikevent drücken. Ohne großen Serienbezug lässt Infiniti , Edelablager von Nissan , seine Gedanken mit dem ebenfalls elektrischen Prototype 10 schweifen.

Schon mehr Serienbezug haben die Gedankenspiele von Bugatti, die mit dem Divo eine besonders exklusive Chiron-Variante in einer Auflage von gerade mal 40 Stück (mindestens fünf Millionen Euro teuer) präsentieren. "Der Divo ist ein Projekt, mit dem wir die Menschen und die Welt begeistern wollen", sagt Bugatti-Präsident Stephan Winkelmann: "Damit hat das Bugatti-Team die Möglichkeit, die DNA der Marke in Sachen Agilität und Behändigkeit deutlich performance-orientierter zu interpretieren."

Ebenfalls aus dem Volkswagen -Konzern, aber deutlich bodenständiger, zeigt sich die Studie des VW Atlas Tanoak oder des Atlas Cross Sport, der 2019 in Serie geht. Erstmals in Pebble Beach zu Gast: der Polestar 1, das Hypercar SSC Tuatara, der Salaff C2 und die elektrischen Studien von Pininfarina und das Byton K-Byte Concept.