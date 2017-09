Es sind harte Zeiten. Denn nie fehlten auf der Großveranstaltung, die alle zwei Jahre rund um den Frankfurter Messeturm stattfindet, mehr große Autofirmen. Die Liste der Absagen ist 2017 länger denn je. Nissan , Fiat , Mitsubishi , Infiniti , Maserati , Peugeot und DS fehlten auf der IAA ebenso fehlen wie Alfa Romeo , Jeep oder Volvo . Die deutschen Hersteller trauten sich diesmal noch nicht, der Heimmesse, die sich ihren Platz im jährlichen Wechsel mit dem Pariser Autosalon im automobilen Herbst teilt, eine Absage zu erteilen.

Niemand hat derzeit so recht Lust auf Autos. Man weiß nicht, ob Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor langfristig überhaupt noch eine Zukunft haben. Der größte Teil der Neuheiten auf der 67. Internationalen Automobilausstellung zeigt jedoch genau solche Fahrzeuge. So oder so - die IAA gibt auch in diesem Jahr wieder einen guten Überblick über Trends und Neuheiten im Automobilen Bereich. Grund genug für ein Special - mit den wichtigsten Neuheiten und Techniken.