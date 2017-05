Roger Moores Film-Autos

Die grundlegenden Handlungselemente eines James Bond Films sind schnell erzählt: Der Agent mit der Lizenz zu töten jagt einen Bösewicht, der die Welt beherrschen will und bringt ihn zur Strecke. Auf den Weg zum ultimativen Showdown gibt es Prügeleien, Schusswechsel, ein unglaublich schönes Bond-Girl, das nach anfänglichen Zögern dem Charme des Helden erliegt. Ganz wichtig sind auch rasante Verfolgungsjagden. Dabei verwandeln sich jede Menge Vehikel in einen Flammenball. Vor allem Automobile werden geschrottet, in die Luft gejagt - außer es ist ein Aston Martin DB5 oder ein Rolls-Royce Phantom III, in dem sich der coolste Schurke von allen - Auric Goldfiger - durch die Gegend chauffieren ließ. Natürlich gibt auch 007 ganz gehörig Gas, um seinen Gegenspielern ein Schnippchen zu schlagen. Der Blechschaden geht dabei in Millionenhöhe, doch manche Fahrzeuge überstehen die Fahrkünste des charmanten Geheimagenten sogar. In sieben Filmen verkörperte Roger Moore den James Bond und fuhr dabei Autos, nach denen sich heute die Fans die Finger lecken - ok nicht immer. In seinen Debütfilm "Leben und sterben lassen" (1973) musste der gebürtige Londoner einen Doppeldeckerbus über die fiktive Insel San Monique prügeln. Dass da das gesamte Oberdeck zu Bruch geht, ist keine große Überraschung. Immerhin durfte Moore im selben Streifen bei einer Verfolgungsjagd durch Manhattan einen Chevrolet Impala bewegen. Im nächsten Film "Der Mann mit dem goldenen Colt" lernt ein anderer Ami-Schlitten das Fliegen: In einem Verkaufsraum eines Autohauses schnappt sich 007 einen AMC Hornet und jagt damit seinen Gegenspieler Scaramanga (Christopher Lee) durch Bangkok, beim Sprung über eine Brücke legt das Auto eine 360 Grad Drehung um die Längsachse hin. Als sich Bond das Auto unter den Nagel reißt, weiß er nicht, dass sein alter Freund Louisiana State Sheriff J.W. Pepper sich im Fahrzeug befindet. Der Lotus Esprit S1 hat den Spitznamen "Wet Nellie" (nasse Nellie) nicht von ungefähr. Der weiße Lotus kann sich in ein U-Boot verwandeln. Beim Betrachten des Films "Der Spion, der mich liebte" wusste man nicht, wo man hinschauen sollte, auf das schnittige Auto oder die heißen Kurven des Bond Girls Barbara Bach (Major Anya Amasova). Etwas weniger technisch spektakulär, aber dafür edel klassisch geht es in "Moonraker - Streng Geheim" zur Sache. Moore kutschiert einen Jeep Wagoneer durch Höhlen und muss die Zerstörung seines wunderschönen Bentley 4½ Litre während einer Verfolgungsjagd verkraften.

James Bond in einer Ente? Unmöglich? Von wegen. Im nächsten Kapitel der Agenten-Saga, "In tödlicher Mission", musste der smarte Brite hinter das Volant eines Citroën 2CV und einige Verfolger abschütteln, einmal muss der französische Wagen dabei per Hand aus der Seitenlage auf die vier Räder aufgerichtet werden. Zuvor fährt er einen Lotus Esprit Turbo, der, wie könnte es anders sein, explodiert. Damals galt der Lotus Esprit Turbo mit seinen 210 PS als der Sportwagen schlechthin. Weil die Fans die Briten-Flunder so liebten, durfte Bond gleich zwei der heißen Schlitten fahren. Im italienischen Wintersport-Mekka Cortina d'Ampezzo sitzt 007 in einem kupferfarbenen Modell, auf dem Skiträger montiert waren. Nur kurz bewegte er auf den Straßen von Paris in dem James Bond Film "Im Angesichts des Todes" einen blauen Renault 11. Das Taxi verlor im Rahmen der Verfolgungsjagd jedoch nicht nur das Dach, sondern auch die hintere Hälfte. Volvo P1800 aus The Saint | Video: Volvo Das Video größer ansehen Was ist eigentlich mit deutschen Autos? In "Octopussy" setzt 007 die Verfolgung des Zirkus-Zuges in General Orlovs Dienstwagen, einem Mercedes 250 S der Baureihe W108 fort. Nachdem die Räder weggeschossen worden sind, heizt der gewitzte Geheimagent auf den Eisenbahnschienen seinen Widersachern hinterher. Allerdings überlebt auch dieses klassische Auto solch einen Einsatz nicht und wird durch einen entgegenkommenden Zug von den Gleisen gerammt. Im gleichen Abenteuer stiehlt James Bond einen schnittigen Alfa Romeo Alfetta GTV6, während der Besitzer in einer Telefonzelle spricht und heizt zu Octopussys Zirkus mit zwei bayerischen Polizei-BMW direkt auf den Fersen. Den automobilen Tiefpunkt erreicht 007 in Indien. Dort muss er in einem Tuk-Tuk-Taxi den Häschern entkommen. Immerhin hatte Bonds dreirädrige Motorradrikscha rund 110 PS "unter der Haube" und schaffte mehr als 100 km/h. Dann war da ja noch was. In der Fernsehserie "Die Zwei" bewegte Moore als Lord Sinclair ganz standesgemäß einen orangefarbenen Aston Martin DBS. Hin und wieder saß auch sein kongenialer Partner "Danny Wilde" (gespielt vom unvergessenen Tony Curtis) auf dem Beifahrersitz. Noch heute zieren die Unterschriften der beiden Schauspieler die Innenseite des Kofferraumdeckels. Noch bekannter wurde bereits in den 60ern der "Schneewittchen-Sarg" Volvo P1800 in der Krimiserie The Saint/Simon Templar. Roger Moore hatte eben schon immer einen grandiosen Autogeschmack - nicht nur in seinen Filmen.