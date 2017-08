Monterey Autoweek - die spektakulärste Autoshow der Welt

Eine knappe Woche lang dreht sich an der sonnenreichen Küste Kaliforniens rund um die Nobelenklave Pebble Beach bei Monterey alles um das Thema Auto. Elektroantrieb, Dieselmotor, Turbotechnik, Oldtimer, Sportwagen, Luxusgefährt oder schlicht Showmobil - Hauptsache Auto. Und versprochen - nirgends geht es lässiger zur Sache.

Wer dort anreist, hat jede Menge Lust auf Autos. Die einen betrachten beim Concours d´Lemons die größten Schrottkisten, die man sich vorstellen kann, während ein paar Meilen weiter, bestens behütet und maßgeschneidert eingekleidet, mit Blick auf den spiegelglatten Pazifik, eisgekühlter Champagner geschlürft wird und millionenschwere Boliden in perfekter Szenerie strahlen.

Längst haben die Autohersteller aus aller Welt die Monterey Autoweek und die Veranstaltungen rund um den legendären Concours d´Elegance am Abschlusssonntag zu einer einzigartigen Möglichkeit erwählt, ihre neuesten Spielzeuge der Öffentlichkeit zu präsentieren. Wer meint, dass nach Pebble Beach nur Autofans mit opulentesten Bankkonten kommen, der irrt sich gewaltig. Familien, Paare, Singles aus der ganzen Welt wollen sich dieses Spektakel anschauen. Allen gemein ist die Lust auf den fahrbaren Untersatz welcher Art oder Preisregion auch immer.

So überrascht es nicht, dass BMW seinen neuen Spaßroadster Z4 als seriennahes Konzept auf dem peinlich kurz geschnittenen Rasen des Golfkurses von Pebble Beach enthüllt, während Mercedes Maybach mit seiner Studie des Cabriolet 6 betont opulent in die Zukunft blickt. Beide Fahrzeuge sind - so unterschiedlich sie auch sein mögen - perfekt eingebettet in edle Wochenendhäuser, Sommerresidenzen und Golfliegenschaften, die weltweit ihresgleichen suchen. Während der scharf geschnittene Z4 nach dem am Comer See vorgestellten 8er Concept einen Ausblick auf die neue BMW Designlinie gibt und Lust auf eine kurvenreiche Ausfahrt in die Berge macht, lässt es das 5,70 Meter lange Maybach 6 Cabriolet - ebenfalls offen - ausladend und eher lasziv angehen. Ebenfalls imposant: die Studie des Infiniti GV80, mit der der Edelableger des Hyundai -Konzerns Druck auf Audi Q7, Mercedes GLE und BMW X5 machen will. Erstmals zu sehen in Pebble Beach.

Wer nicht auf die Serienumsetzungen von BMW Z4 oder Mercedes-Maybach Cabriolet 6 warten will, der wird bei den zahllosen Luxusversteigerungen von RM Sotheby´s Auctions, Bonhams oder Goodings allemal fündig. Der Star in diesem Jahr: der Aston Martin DBR1 von 1959, der für die gigantische Summe von 20,5 Millionen Dollar zzgl. Nebenkosten bei RM Auctions einen neuen Besitzer fand. Mercedes präsentierte beim Concours d´Elegance am Sonntag im elitären Feld der vierrädrigen Superstars einen frisch restaurierten Mercedes 300 SL Roadster in graublau mit seltener blauer Innenfarbe, der in diesem Jahr seinen 60. Geburtstag feiert. Ungewöhnlicher Nebeneffekt: Der spektakuläre Klassiker mit Auslieferungsdatum 10. Januar 1958 kann nach der Veranstaltung frei erworben werden. Erste Angebote gingen ein, bevor der Wagen auch nur auf den grünen Rasen geschoben wurde.



Bei einem kühlen Glas Champagner und ein paar Häppchen fällt die Unterschrift unter die Bestellung des neuen Fahrzeugs noch etwas leichter



Es sind nicht nur die millionenschweren Klassiker, seltene Einzelstücke oder visionäre Zukunftsstudien, die der Monterey Autoweek ihren einzigartigen Charakter geben. Weltweit konkurrenzlos sind Veranstaltungen wie der Concorso Italiano oder die Legends of the Autobahn, wo Autofans aus ganz Amerika anreisen und ihre europäischen Schönheiten präsentieren. Wo bekommt man schon eine ganze Armee von eleganten BMW E9 Coupés zu bestaunen, fachsimpelt gleich nebenan mit zahllosen Mercedes S-Klasse-Besitzern und blickt auf einen Feuerwehr-Bulli der westfälischen Stadt Warendorf, der einen BMW 02 abschleppt? Wem wie Infiniti die Historie fehlt, der kreiert sie mit dem coolen Prototyp 9 im Stile der 40er Jahre einfach neu.

Doch es geht nicht nur um die Autos, sondern einmal mehr um das Drumherum. Sattgrüne Putting Greens, elitäre Golfplätze und Klassik-Happenings wie in Carmel by the Sea oder dem abgehobenen "The Quail - a Motorsport Gathering" - dort präsentieren sich eben auch Besitzer, Poser, Afficinados und waschechte Fans. Entspannte Lässigkeit und souveränes Selbstverständnis suchen dabei weltweit ihresgleichen. Dort wird mit Strohhut, dunklem Sportsakko und Loafer flaniert, während es ein paar hundert Meter weiter mit altem T-Shirt, kurzer Hose und Flip-Flops hemdsärmeliger zugeht.

Potenzielle Luxuskunden schauen sich hinter verschlossenen Türen traumhaft konfigurierte Einzelstücke und Modelle an, die erst in ein paar Monaten auf den Straßen rollen. Bei einem kühlen Glas Champagner und ein paar Häppchen fällt die Unterschrift unter die Bestellung des neuen Fahrzeugs noch etwas leichter. Kein Wunder, dass Rolls-Royce einen exklusiven Ausblick auf seinen neuen Phantom gibt und auch Bugatti, Bentley , Lamborghini , McLaren, Koenigsegg, Mercedes oder BMW autoaffine Kunden im Umfeld von Pebble Beach mit spielender Lässigkeit beeindrucken wollen.