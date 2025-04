Der Toyota Mirai ist eine Wasserstoff-Limousine, die einen möglichen Einblick in die Zukunft des sauberen Transports darstellt. Der Mirai rühmt sich mit Null-Emissionen und einem Design, das sich auf Nachhaltigkeit konzentriert, und verändert, wie wir über umweltfreundliches Fahren denken. Während der Mirai selbst darauf ausgelegt war, die Köpfe für seine Innovation zu drehen, bedeutet eine Klage, dass sie jetzt Schlagzeilen im Gerichtssaal anstelle des Ausstellungsraums macht. Worum geht es in der Klage gegen den Toyota Mirai und wo wurde sie eingereicht?

In der Klage wird behauptet, dass Toyota und Partner First Element Inc. den Markt für Wasserstoffbrennstoffe monopolisiert und die Umweltauswirkungen des Mirai falsch dargestellt haben. Die Klage wurde im Juli 2024 in Kalifornien von einer Gruppe von Toyota Mirai -Besitzern und Mietern eingereicht. Laut dem Anzug macht Toyota keinen sauberen Wasserstoff für den Einsatz in der Mirai und verhindern sogar, dass der Treibstoff die Verbraucher erreicht.

In der Klage wird auch behauptet, dass die Mirai die Umwelt mehr als gasbetriebene Autos verschmutzt und Toyota beschuldigt, mehrere Akte verletzt zu haben: dem Sherman Act, der Monopole verbietet; der Cartwright Act, der den fairen Wettbewerb fördert; und das Magnuson-Moss-Gesetz, das die Gewährleistung der Verbraucher befasst. Die Kläger wollen eine Gerichtsverhandlung durch die Jury und suchen Schadensersatz.