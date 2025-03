Wofür steht ‚RR‘ auf der Harley-Davidson CVO Road RR?

Als Harley-Davidson sein jüngstes Motorrad, die 2025 CVO Road Glide RR, in diesem Monat vorstellte, hat sie seinen Fans möglicherweise das bisher größte Harley-Davidson-Motorrad in limitierter Auflage gegeben. Inspiriert von den maßgefertigten Rennrädern seines Fabrik-Rennteams in Motoamerica Mission King von The Baggers Race Circuit bringt die CVO Road Glide RR die Geschwindigkeit und Kraft der Rennstrecke zu Harleys Kreuzern. Die neue Road Glide RR, die von einem Harley-Davidson von Milwaukee-acht Harley-Davidson als „der leistungsstärkste Motor jemals in einem Produktionsmotorrad“ von der Marke angepriesen wird, könnte der schnellste Motorrad, den Harley-Davidson jemals gebaut hat, sein.

Der CVO Road Glide RR wurde im legendären Rennsport Orange des Unternehmens gemalt und verleiht dem beliebten Kreuzer des Herstellers Stil, Leistung und Innovation. Mit einem Titanauspuff, Billet-Aluminiumkomponenten und Kohlefaserkörper stellt das Fahrrad einen Sprung in der materiellen Qualität von Harley-Davidsons Straßengleit dar, wodurch es leichter und haltbarer ist und Materialien haltbarer ist und Materialien, die typischerweise für Kampfflugzeuge und F1-Autos reserviert sind.

In der CVO Road Glide RR RR hat Harley-Davidson einen handgefertigten Cruiser in Limited-Edition mit Geschwindigkeit, Strom und Umgang mit bisher unerreichbarer Cruiser-Kreuzer für Fans einer Kreuzerklasse hergestellt. Aber was macht diese Ergänzung so besonders? Und warum kommt es mit dem Slogan: Irgendwie legale Straße? Die Antwort auf diese Frage liegt in der mysteriösen „RR“ am Ende seines Namens.