Wofür steht PT auf dem Chrysler PT Cruiser?

Der Chrysler PT Cruiser als Flop wäre ein Sakrileg. Chrysler ist eher ein Opfer von Selbstzufriedenheit als mittelmäßiger Ingenieurwesen und startete den PT Cruiser im Jahr 2000 als Dodge Neon mit einem Retro-inspirierten Körperstil. Das Throwback -Styling des PT Cruiser aus den 1930er Jahren debütierte als Pronto Cruizer bei der Genfer Auto Show von 1998 und sollte mit einem Plymouth -Abzeichen in die Produktion eintreten. Chrysler hatte jedoch bereits beschlossen, die Marke Plymouth zurückzuziehen, als der PT Cruiser bereit war. Das Auto kam also bei Händlern an, die das Branding von Chrysler trugen, obwohl er die meisten Teile von Plymouth bezogen hatte.

Wenn Plymouth nur lange genug überlebt hat, um den PT Cruiser unter seinen Flügeln zu debütieren, hätte der PT für „Plymouth Transporter“ gestanden, aber das Schicksal hatte andere Pläne. Stattdessen steht der „PT“ in PT Cruiser für „Personal Transport“ oder „Personal Transportation“. In der Tat fehlt dem Namen ein Gefühl von Drama oder Aufregung, aber Chrysler nannte ihn als solches, um den kompakten Ursprüngen des Fahrzeugs treu zu bleiben.