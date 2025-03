Wofür steht GR für Toyota -Autos und was macht es zu etwas Besonderem?

Oft haben Automobilhersteller, die an Motorsports beteiligt sind, ihre Renn- und Straßenauto-Abteilungen aus verschiedenen Gründen zusammen, egal ob es sich um die Entwicklung zukünftiger Technologien, den Bau von Top-Shelf-Produktionsautos oder die Finanzierung der Finanzierung gegenseitig. Dies ist bei Toyota seit über einem Jahrzehnt mit seiner aktuellen Hochleistungsdivision: Toyota Gazoo Racing, die oft einfach zu „TGR“ oder einfach kurz auf dem Gazoo Racing (GR) abgekürzt wurde.

Derzeit gibt es vier Straßenfahrzeuge, die von Toyota produziert werden und das unverwechselbare schwarze, rote und weiße GR -Abzeichen trägt: die GR corolla, GR supra, gryaris (nicht in Nordamerika erhältlich) und Gr86. Diese Fahrzeuge, die deutlich von den TRD-Modellen (Toyota Racing Division) getrennt sind, stellen einige der schnellsten Produktionstoyotas dar, die für den Markt für treibende Enthusiasten gebaut wurden. In diesen Fahrzeugen verfügen alle mit hohen Motoren, verfügbaren oder standardmäßigen Schaltgetriebe, leichtem und versteiftem Chassis und Laufwerkstätten sowie so weiter. Jedes Auto ist entweder gebaut, um ein langjähriges Erbe in temperamentvollem Motoring wie dem Supra oder GR86 zu ehren oder als direkte Erweiterung der Motorsportdivision von Gazoo Racing gebaut zu werden, wie dies bei den Gr Yaris der Fall ist.

Toyota Gazoo Racing ist eine relativ jüngste Entwicklung des Motorsportarms von Toyota, der selbst über 60 Jahre zurückreicht und mehrere laufende Serien wie die Toyota GR Cup Spec Championship enthält. Das Unternehmen selbst hat einen etwas komplizierten Hintergrund, aber es ist eine Geschichte, die unaufhaltsam mit jedem Straßenwagen verbunden ist, das Toyota mit dem „Gr“ -Abzeichen produziert.