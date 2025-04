Wofür stehen 2H und 4H auf einem Ford F-150? Die Antriebsstrangmodi des Pickups erklärten

Um diese Einstellung vollständig zu erklären, müssen wir genau diskutieren, wie Übertragungsfälle funktionieren. Kurz gesagt, in einem Übertragungskoffer wird im Allgemeinen entweder eine riesige Bindungskette oder eine Verknüpfung des Fahrradstils verwendet, um die Leistung des Motors sowohl an die Vorder- als auch an die Hinterachse physisch zu verbinden. Stellen Sie sich vor, es ist ein Getriebe auf der Rückseite Ihres Getriebes. Wenn Sie es in 4H einsetzen, werden die Vorderachse effektiv eingesetzt, wie sich von neutralem Gang zu wechseln. ESOF-ausgestattete F-150 verwenden dieses System. Wenn Sie also das Zifferblatt drehen, passiert dies unter der Motorhaube.

Wann ist diese Einstellung nützlich? Nun, da 4H beide Achsen physisch miteinander verbindet, bedeutet dies, dass beide Achsen nicht mehr in der Lage sind, sich bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten zu drehen. Dies führt zu einer außergewöhnlichen Traktion über nahezu jedes Gelände, dem Sie wahrscheinlich begegnen werden. Immerhin entstanden 4WD-Systeme in der F-Serie aufgrund der Notwendigkeit einer Traktion bei unbefestigten, schlammigen Ackerland aus den 1940er Jahren, eine Arbeit, die es immer noch bewundernswert erbringt. Es kann auf einer normalen Straßen- oder Autobahngeschwindigkeit ohne Probleme verwendet werden, da sich die Achsen sowieso im Allgemeinen um die gleiche Geschwindigkeit drehen. Die meisten Hersteller und Auslässe geben an, dass alles bis zu 55 Meilen pro Stunde sicher ist, aber bei niedrigen Geschwindigkeiten (weniger als 15 Meilen pro Stunde) nicht empfohlen wird, da dies während der Kurve dazu führen kann, dass der Übertragungsfall binden. Darüber hinaus kann es die mechanischen Arbeitskomponenten unnötig belasten.

Verschiedene Online-Quellen geben manchmal widergezogene Bemerkungen in Bezug auf die sichere Verwendung an, aber eine allgemein auf Tatsache zu tun, dass 4H auf Oberflächen nützlich ist und eine schlechte Traktion mit häufiger Rollschlitten wie ein schneebedeckter Weg oder einen Sandstrand bietet. In den meisten anderen Fällen bietet 2H jedoch mehr als ausreichend Traktion für Ihre täglichen Bedürfnisse.