Wofür sind die Streifen auf Rennwagenlenkrädern?

Die erste Verwendung des Lenkradstreifens wird häufig dem amerikanischen Rennfahrer Mark Donohue zugeschrieben. Donahue, ein Einzug in die Motorsports Hall of Fame of America, war bekannt für seine mechanischen Fähigkeiten und seine Rennsportfähigkeit – er konnte seine eigenen Autos aufgrund seines Hintergrunds im Ingenieurwesen reparieren, stimmen und fahren. Seine Verwendung eines oberen Mittelmarkers auf einem Lenkrad wird in Carl Lopez ‚Buch „Gehen faser: Mastering the Art of Race Driving“ besprochen, in dem Donahue wie immer einen 1-Zoll-Klebeband auf sein Lenkrad stellt, um die Richtung zu sehen, in die er zeigte, als er eine Ecke verließ.

Während die Lenkradstreifen hauptsächlich in Rennwagen gefunden werden, haben einige reguläre Fahrzeuge, darunter der Ford Raptor 2020, standardmäßig einen roten Streifen am Lenkrad. Mehrere Modelle der Porsche- und BMW -Leistungsvarianten haben auch Lenkräder mit dem Streifen oder können mit dem Streifen ausgestattet werden.

Für Fahrer, die den Look ihres Lenkrad -Lenkrads verbessern möchten, besteht eine beliebte Anpassung darin, das Rad entweder durch eine Aftermarket -Rennversion zu ersetzen, es an einen Anpassungsgeschäft zu senden oder einfach den Rennstreifen als DIY hinzuzufügen. Die einfacheren Do-it-yourself-Optionen, die ebenfalls am wenigsten kostspielig sind, werden mit farbigem elektrischem Klebeband oder dem Kauf vorgeschnittener Vinylaufkleber durchgeführt und auf den Lenkradrand angewendet. Diese grundlegende Anpassung ist eine praktische und großartige Möglichkeit, das Aussehen eines Lenkrads zu verbessern.