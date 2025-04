Wofür sind die Plastikstreifen auf LKW -Rädern?

Ein gelegentliches Problem, mit dem Lkw -Fahrer zu tun haben müssen, sind Verriegelungsräder. Aufgrund des schweren Gewichts eines LKWs und der besonderen Funktion seiner Luftbremsen ist es möglich, dass die Federn im Bremssystem gefroren werden, insbesondere wenn sie alt und abgenutzt sind und ein Rad aufhören zu drehen.

Wenn Sie in einem normalen Auto fahren und einer Ihrer Räder plötzlich einröstet, würden Sie es wahrscheinlich ziemlich schnell bemerken. In einem großen 18-Rad-LKW ist jedoch anders. Selbst wenn sich ein Rad aufhört, sich ganz zu drehen, gibt es noch 17 andere Räder, die den LKW nach vorne bewegen. Dies führt dazu, dass das gestoppte Rad kilometerweit die Straße entlang gezogen wird, was zu intensiven Verschleiß und möglicherweise zu Blowout führt. Selbst wenn der Fahrer das Rad in seinem Seitenspiegel sehen kann, kann es sehr schwierig sein, festzustellen, ob es sich auf einen Blick dreht oder stationär ist.

Dies bringt uns zum Plastikstreifen. Durch die Befestigung eines Plastikstreifens an einer der Lug-Nuttern des Rads erstellen Sie einen leicht zu identifizierbaren Marker, der sich vom Seitenspiegel der Kabine bewegen kann. Wenn Sie sehen können, dass das Tag vollständig angehalten hat, wissen Sie, dass das Rad, an dem es angebracht ist, gesperrt ist. Damit können Sie schnell von der Straße steigen und das Problem beheben, bevor es schlechter wird.