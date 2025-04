Wofür sind die Ketten auf der Rückseite von Tankern?

Nehmen wir an, auf der Autobahn gibt es einen großen Tankwagen, der eine große Benzinstrahlung transportiert. Offensichtlich ist Benzin extrem brennbar, aber der Zweck des Tanks ist es, dieses Benzin von allen fehlerhaften Funken fernzuhalten. Während der Kraftstoff vor externen Funken sicher ist, besteht ein allgegenwärtiges Risiko für Funken im Inneren des Tanks, die durch die Bewegung des Kraftstoffs selbst verursacht werden.

Während der LKW entlang der Straße rollt, bauen subtile Bewegungen allmählich statische Elektrizität auf, sei es aus Reibung mit dem Bürgersteig oder dem Kraftstoff, der herumschläft und gegen die Innenseite des Tanks streift. Es ist nicht viel Strom, aber Sie brauchen nicht viel, um einen einzigen, möglicherweise katastrophalen Funken zu machen. Um eine Explosion zu verhindern, muss dieser Strom sicher aufgelöst werden. Es kann jedoch nicht durch die Räder aufgelöst werden, weil sie aus Gummi bestehen und keinen Strom leiten.

Dies bringt uns in die kleine Kette. Durch das Führen einer Metallkette vom Tank zum Boden schafft sie eine kleine Möglichkeit für jeden angesammelten statischen Strom, um sicher aus dem LKW zu entkommen. Diese Ketten werden absichtlich klein und mit abgerundeten Enden gemacht, sodass sie nicht den Bürgersteig schlagen und selbst Funken machen können. Solange die Kette in Kontakt mit dem Boden ist, ist der LKW geerdet, was die Wahrscheinlichkeit reduziert, dass statische Funken eine Explosion ausführen.