Wofür sind die gelben Stangen auf Parkplätzen?

Wahrscheinlich haben Sie gesehen, wie diese leuchtend gelben Stangen auf dem Parkplatz Ihres örtlichen Walmart- oder Lebensmittelgeschäfts verstreut sind. Sie sind wahrscheinlich in der Nähe des Ladeneingangs, an den Zapfwäldern oder in der Nähe des Bürgersteigs. Es ist möglich, dass Sie sogar einen engen Anruf hatten, um einen zu vermeiden, wenn Sie in eine enge Stelle einfließen oder sogar in der Nähe eines geparkt haben, um nach dem Einkaufen den Standort Ihres Autos zu finden. Aber was sind diese Pole und warum sind sie da?

Diese gelben Stangen werden als Poller bezeichnet. Poller werden verwendet, um nicht nur Sie, sondern auch die Gebäude vor Fahrern zu schützen, die möglicherweise die Kontrolle verlieren könnten, während sie auf dem Grundstück fahren. Sie können auch verwendet werden, um den Verkehrsfluss zu leiten und die Fahrer aus bestimmten Bereichen fernzuhalten und für alle zusätzlichen Schutz zu bieten.

Poller werden vor einem Geschäft verwendet, um vor Straftaten zu schützen, in denen ein Fahrer absichtlich in ein Geschäft pflückt, während sein Partner den Ort plündert. Diese leuchtend gelben Strukturen können auch in der Nähe wichtiger Outdoor -Betriebsgeräte wie Wasser- und Gasmesser verwendet werden, wodurch sich versehentliche Schäden schützen.