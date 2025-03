Wofür ist der Circle Arrow -Taste auf Ihrem Autoschlüsselfob?

Neben Stickverschiebungen und gebrauchten Autos verfügen vollständig elektrische Fahrzeuge in der Regel in der Regel keine herkömmliche Fernstartfunktion. In den meisten EVs gibt es kein Getriebe, daher gibt es kein „neutral“ zu überprüfen. Technisch gesehen gibt es auch keinen Motor zum Starten – die Aufhebung Ihres EV ist eher so ähnlich, dass Sie Ihren Desktop -Computer einschalten, als die Zündung in einem herkömmlichen Eisfahrzeug zu drehen. Einige EV -Modelle sind überhaupt nicht mit wichtigen FOBS geliefert und arbeiten stattdessen mit gepaarten Smartphone -Apps.

Auch wenn viele EVs nicht mit einem Circle-Pfeilschalter ausgestattet sind, damit Sie Ihr Auto abrufen können, können Sie häufig das Klima festlegen, bevor Sie einsteigen. Dies ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum Sie die Funktion in erster Linie wünschen. Darüber hinaus können einige Elektrofahrzeuge einen besseren Start als Remote -Start machen und direkt zu Ihnen fahren – dies wird normalerweise als Summenbefehl bezeichnet und wird immer häufiger, da autonomere Fahrfunktionen in moderne Autos integriert werden.

Zum Beispiel bietet Tesla eine „intelligente Beschwörung“ -Funktion, die zunächst einen felsigen Rollout hatte. Durch die Aktivierung können Sie bestimmte Tesla -Modelle mit dem GPS Ihres Telefons an Ihren genauen Ort verschieben. Das EV kann autonom aus Parkplätzen herausziehen und um Ecken und durch Parkplätze herum manövrieren, obwohl Sie es genau im Auge behalten und eine klare Sichtlinie zwischen Ihnen und Ihrem Fahrzeug aufrechterhalten. Diese Funktion kann besonders nützlich sein, wenn Sie mit einer Menge Lebensmittel aus einem Supermarkt herauskommen oder einfach nicht manuell von einem engen Parkplatz zurückkehren möchten. Andere ähnliche Funktionen werden von anderen Autoherstellern angeboten, wie das „Intelligent Park Pilot“ von Mercedes-Benz und das automatisierte Parkplatz von Audi.