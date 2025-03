Wo werden Nokian -Reifen hergestellt und wem gehört die Firma?

Das finnische Reifenunternehmen Nokian Reifen mussten in den letzten Jahren seine Herstellungsorte strategisch diversifizieren – und nicht die Kosten zu senken oder die Produktion zu steigern, sondern das geopolitische Risiko zu vermeiden und eine stabilere Lieferkette zu kultivieren. In den vergangenen Jahren wurde in Russland ein großer Teil seiner Pkw -Reifen (etwa 80%) hergestellt. Nach der Invasion der Ukraine Russlands im Jahr 2022 trafen Nokian -Reifen jedoch die äußerst wichtige Entscheidung, den russischen Markt zu verlassen und die Produktion an anderer Stelle zu steigern. Dies kompliziert sicherlich die Frage, wo ihre Reifen heute gestellt werden.

In den Jahren, seit sie sich von der Fertigung in Russland entfernen, haben sich die Produktionsveranstaltungen von Nokian in mehreren Regionen ausgebreitet. Für den nordischen Markt werden Reifen in Finnland produziert. Für den amerikanischen Markt betreibt das Unternehmen ein Werk in Dayton, Tennessee. Die jüngste Ergänzung zu seinem globalen Fußabdruck ist eine neue Fabrik in Oradea, Rumänien, die nach einem strengen Prozess der Beurteilung einer Liste potenzieller Standorte auf der ganzen Welt ausgewählt wurde. Diese rumänische Einrichtung, die Anfang 2025 mit der Produktion beginnen soll, wird den europäischen Kunden des Unternehmens Reifen liefern.