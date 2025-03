Wo sind die blinden Flecken eines Semi-Tricks? Wie man sicher bleibt, während man neben einem fährt

Dank ihrer massiven Größe und Größe haben Semi-Strecke einige der größten blinden Stellen, denen Sie wahrscheinlich auf der Autobahn begegnen werden. Diese blinden Flecken sind auch als „No-Zones“ bezeichnet und haben den Ort, an dem der Lkw-Fahrer nur begrenzt oder keine Sichtbarkeit von Fahrzeugen in der Nähe hat. Da Lkw-Fahrer ausschließlich auf Seitenspiegeln angewiesen sind (dh kein Rückspiegel), besteht die Gefahr, dass Fahrzeuge in diesen No-Zones die Gefahr sind, Seitenwäsche oder abgeschnitten zu werden. Diese blinden Flecken befinden sich direkt vor der Kabine des Lastwagens, hinter dem Anhänger und auf beiden Seiten des Fahrzeugs. Die ohne Zone auf der rechten Seite ist besonders gefährlich, da er sich über zwei gesamte Verkehrsspuren erstreckt.

Die vordere No-Zone erstreckt sich etwa 20 Fuß vor dem LKW, so dass das zu enge Schneiden eine äußerst gefährliche Sache sein kann. Der hintere blinde Fleck erstreckt sich bis zu 200 Fuß hinter dem Anhänger und macht das Heckklappen genauso riskant, da er die Sichtbarkeit und die Reaktionszeit verkürzt. Der linke blinde Fleck ist kleiner als der rechte, aber es lohnt sich immer noch, sich bewusst zu sein, und der rechte blinde Fleck stellt aufgrund seines größeren Abdeckungsbereichs und der begrenzten Sichtbarkeit des Fahrers auf dieser Seite die größte Bedrohung dar. Selbst mit zusätzlichen Spiegeln und Kameras, die dazu beitragen, die blinden Flecken zu minimieren, können LKW -Fahrer sie nicht vollständig beseitigen. Deshalb ist es so wichtig, dass Sie dort draußen sicher bleiben, wenn Sie auf einen auf der Straße stoßen. Hier ist, was zu wissen ist.