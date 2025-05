Wo parken Trucker ihre Semis über Nacht? (Und wie viel kann es kosten?)

Das Parken eines gigantischen Halbschadens ist nichts Schöneres, als Ihr Honda auf ein Zielgrundstück zu schieben. Die Preise können je nach Standort, Verfügbarkeit und Annehmlichkeiten stark variieren. Für Trucker, die mit engen Rändern laufen, summieren sich alles schnell.

Die gute Nachricht ist, dass noch kostenlose Parkplätze existieren, obwohl es selten ist. Einige Ruhebereiche und Lkw -Stopps berechnen nicht, und bestimmte Einzelhandelsgrundstücke können die Fahrer über Nacht bleiben, wenn sie einen Kauf tätigen. Aber mit hoher Nachfrage verschwinden diese Stellen schnell.

Erschwingliche kommerzielle Lose sind eine weitere großartige Option für diejenigen, die mehr Bequemlichkeit suchen. Laut einem Bericht des Truck Park Clubs berechnen diese in der Regel pro Stunde (1 bis 3 USD), pro Tag (10 bis 20 USD), pro Woche (75 bis 100 US -Dollar) oder pro Monat (180 bis 350 USD). Zum Beispiel finden Sie in Blytheville, Arkansas oder in El Reno, Oklahoma, einen Platz von 12 US -Dollar pro Tag pro Stunde in El Reno, Oklahoma, für einen Platz mit angemessenen Annehmlichkeiten. Einige dieser Grundlagen bieten Grundlagen wie Toiletten und rund um die Uhr Zugang, was sie zu einer soliden Auswahl mit mittlerer Ebene macht.

Alle zusätzlichen Annehmlichkeiten fallen unter die teure Stufe mit sicheren, geschlossenen Grundstücken mit allen Schnickschnack. Dazu gehören Duschen, Lebensmitteloptionen, Reparaturwerkstätten, Beleuchtung, zugewiesene Räume und sogar Waagestationen. Die Preise kosten hier zwischen 25 und 60 USD pro Tag, 125 bis 310 US -Dollar pro Woche und bis zu 1.000 USD pro Monat in Ländern wie Pompano Beach, Florida. Das mag steil klingen, aber mit Annehmlichkeiten wie nahe gelegenen Hotels, Sicherheitspatrouillen und Uber -Zugang finden einige Fahrer die Prämie wert.