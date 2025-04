Wo baut Subaru die LOLOTERRA?

Das Subaru LOPERRA ist Subarus erstes Elektrofahrzeug (EV). Es wurde gemeinsam mit Toyotas BZ4X EV entwickelt und ist sehr ähnlich. Beide Fahrzeuge, die Subaru Solterra und der Toyota BZ4X, werden in einem Toyota -Werk in der Präfektur Aichi, Japan, hergestellt. Diese gemeinsame Entwicklung und Produktion von EVs ist eine Möglichkeit für Subaru und Toyota, die Kosten zu teilen und das Risiko einer Elektrofahrzeuge zu verringern, verglichen mit jedem Unternehmen, das den Prozess selbst durchläuft. Toyota besitzt derzeit 20% von Subaru, daher sind diese engen Beziehungen zwischen den Unternehmen für beide Sinn.

Obwohl Subaru erklärt hat, dass er seine EV -Produktion in Japan auf 300.000 Einheiten in seinen eigenen Fabriken erhöhen möchte, wird der Autohersteller weiterhin mit Toyota an der Entwicklung von mindestens drei zukünftigen Elektrofahrzeugen arbeiten. Subaru hat in jüngerer Zeit seine EV -Produktionsschätzungen bis 2030 auf 600.000 Einheiten erhöht, was 50% der gesamten Fahrzeugproduktion ausmachen würde. Diese Zahlen spiegeln Subarus Absicht wider, bis Ende 2026 vier neue EVs und bis Ende 2028 weitere vier EVs einzuführen. Natürlich kann Subaru von den Tarifen betroffen sein, dass die derzeitige Präsidentschaftsverwaltung letztendlich Japan letztendlich auferlegt, so dass einige oder alle zukünftigen Subaru -Evs schließlich in den USA hergestellt werden konnten, so wie es kürzlich entschieden hat, dass die japanischen Hersteller, die Nissan, die Nissan -Mithersteller entschieden hatte, zu tun hatte. Bleiben Sie dran.