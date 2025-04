Wird Toyota von den von Präsident Trump auferlegten Zöllen betroffen sein?

Da die Vereinigten Staaten 2024 der größte Markt von Toyota sind und rund zwei Millionen Fahrzeuge vom Autohersteller kaufen, scheint es, als könnte er einen potenziell erheblichen Treffer von zusätzlichen Steuern erfordern. Von der Tundra bis zur Krone gibt es jedoch viele Toyota -Modelle, die in den USA hergestellt werden. Toyota verfügt auch über Pflanzen, die die notwendigen Fahrzeugkomponenten in den USA bauen und die Angelegenheit sowohl für den Autohersteller als auch für seine Verbraucher verbessern. Es baut Motoren in den Pflanzen Alabama, Kentucky und West Virginia, während Aluminiumguss in seinen Pflanzen in Missouri und Tennessee hergestellt werden. Das Werk in Alabama stellt auch andere Antriebsstrangteile und Antriebsstrangteile her.

Dann gibt es Toyotas erstes nordamerikanisches Werk in Long Beach, Kalifornien, in dem Lenksäulen, Katalysatoren, Schweißnähte, Blech- und Aluminiumkomponenten hergestellt werden. Während die in den USA hergestellten Toyota -Fahrzeuge nicht so viel Preiserhöhung wie importierte Fahrzeuge sehen – es sei denn, sie verlassen sich auf importierte Teile – hat Toyota Pflanzen in Japan, Kanada, Mexiko und Österreich. Wenn der Autohersteller nicht mit der Haltung der Preise dort hält, wo er sich befindet, kann dies zugeben, dass er von den Zöllen des Präsidenten wie Subaru betroffen ist.

Es sind nicht nur Verbraucher, die diese Tarife beeinflussen. Der in Toyota City, Japan, ansässige Restaurantbesitzer und Sushi -Restaurant namens Nobuo Ogura sagte gegenüber der Washington Post: „Wenn der Autoverkauf sinkt, wird die Wirtschaft in der Region ebenfalls heruntergezogen. Die Arbeiter in der Autoindustrie hier werden niedrigere Löhne verzeichnen und weniger ausgeben.“ Toyota ist ein wesentlicher Bestandteil der Wirtschaft in und um die Stadt.