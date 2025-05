Wird ein neuer Toyota Grmn Supra jemals passieren? Hier ist, was wir wissen

Ein Prototyp des gemunkelten GRMN Supra wurde im Jahr 2024 im Nürburgring erwischt, was den Autoenthusiasten eine bessere Vorstellung davon gab, wie dieses mit stark erwartete Fahrzeug aussehen konnte – und was unter der Motorhaube liegt. Toyota hat keine der Merkmale des verkleideten Prototyps bestätigt, aber es gibt immer noch einige aufregende Veränderungen im Körper. Während es dem GR Supra der fünften Generation sehr nahe aussieht, hat der GRMN einen großen Rückenflügel, eine prominentere Frontschürze und breitere Seitenklingen. Vielleicht noch interessanter ist das vermeintliche Grmn -Supra -reduzierte Fahrhöhe, was auf ein steiferes Chassis hinweisen kann.

Die ursprünglichen Gerüchte wiesen darauf hin, dass der GRMN Supra den gleichen 500-PS-Inline-Sechs-Motor des BMW M3 mit dem gleichen Motor aus der Welt hatte, der ungefähr zu dieser Zeit herauskam. Ein paar Jahre später war es wahrscheinlicher, dass der GRMN den gleichen Motor wie der BMW M2 mit 453 PS teilen würde und in 3,9 Sekunden 60 Meilen pro Stunde erreichen konnte. In beiden Fällen waren beide Motoren mit manuellen Übertragungen erhältlich, was bedeutet, dass auch der GRMN auch eines haben könnte. Dies würde es zu einem der wenigen verbleibenden neuen Autos machen, die ein Schaltgetriebe anbieten – das heißt, wenn Toyota offiziell die GRMN ankündigt. Derzeit ist der GRMN Supra nichts weiter als ein Prototyp, wenn auch ein vielversprechender.