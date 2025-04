Wird das Abschleppen eines EV es tatsächlich berechnen?

Wenn Elektroautos häufiger werden, sind viele Fahrer natürlich neugierig, wie sie mit ihrer Batterie verwaltet werden können, insbesondere wenn sie mit einem EV festhalten, das bei einer einzigen Ladung nicht sehr weit geht. Tatsächlich haben Sie sich vielleicht gefragt, ob Sie Ihr Elektroauto aufladen könnten, indem Sie es schleppen lassen. An der Oberfläche klingt es so, als könnte es funktionieren. EVs verwenden regeneratives Bremsen, um Energie zu wiedererlangen, wenn sie langsamer werden oder dürfen ankündigen. Also, wenn sich die Räder während des Abschleppen drehen, wird das dann nicht, dass Strom erzeugt wird?

Um einen EV-Akku aufzuladen, können Sie sie zu Hause, bei der Arbeit oder an einer schnellen Station anschließen. Aber wenn Sie unterwegs sind, hält das regenerative Bremsen Hand. Es erfasst einen Teil der Energie, die bei Verlangsamung verloren gegangen wäre, und schickt sie wieder in die Batterie, wodurch Sie einen zusätzlichen Schub im Reichweite erhalten.

Das Abschleppen ist jedoch nicht das gleiche wie das Fahren. Und wenn mehr Menschen EVs kaufen, ist es wichtig zu verstehen, was sie können und was nicht. Autohersteller haben klare Warnungen darüber, wie ihre EVs abgeschleppt werden sollen. In der Tat kann das Abschleppen eines EV auf falschen Weg mehr schaden als nützlich. In diesem Artikel werden wir die Wissenschaft hinter regenerativem Bremsen aufschlüsseln. Wir werden untersuchen, wie viel Energieschleppung möglicherweise erzeugen könnte, ob dies den Antriebsstrang Ihres Fahrzeugs beschädigen könnte und welche besseren Alternativen es gibt, wenn Sie mit einer vollständig entladenen Batterie gestrandet sind.