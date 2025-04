Die PLR-Hemis trat seit dem Debüt des Unternehmens verschiedene Rekordfahrzeuge an und trat zuletzt als Triebwerk im Mord Nova ein, einem Motor, den er seit seiner Installation in Dutzenden von Pässen verwendet hat. Der Hemi stammte ursprünglich aus einem anderen rekordverdächtigen Dragster, Ryan Martins grauem „Fireball“ Zl1 Camaro, jedoch mit brandneuen Komponenten und in nuller Run. Dieser Motor wurde laut Murder Nova-Besitzer Shawn Ellington in dieser Diskussion von Proline in dieser Diskussion ab August 2022 wieder aufgebaut und war kürzlich im Januar 2025 erneut im Verkauf. Daher hat dieser Motor das Innere von zwei starken und häufig verwendeten Dragstern gesehen, die jeweils mit gut dokumentierten Geschichten und Dutzenden von aufgezeichneten Pässen-und es gibt immer noch.

Das Unternehmen verfügt über eine lange Geschichte mit dem Ruf für Zuverlässigkeit und außergewöhnliche Abstimmungsfähigkeit, wie verschiedene Foren und Artikel aus einem Jahrzehnt zurückzuführen sind. Einige zitieren jedoch den Proline 481X, PLRs Schwester, das dem Hemi anbietet, als die zuverlässigere Option dank seines großen Block-Chevy-Kopfprofils im Chevy-Stil. Das heißt, PLR ist stolz auf seine Kundenaussagen und behauptet in einem Interview, dass sie nach sieben Jahren immer noch Einheiten in den Händen der Eigentümer haben-eine unglaubliche Langlebigkeit, wenn man die Kräfte in diesen Motoren in Betracht zieht. Darüber hinaus übertrifft der Wiederverkauf des HEMI in der Regel den Preis eines Ford F-150 auf höchstem Niveau, obwohl die Blöcke mehrerer Pässe mit mehreren Pässen haben, Bände über ihre Langlebigkeit spricht. In Shawn Ellingtons Worten in Bezug auf seinen neuesten Hemi -Build: „Wir haben 30 Pässe darauf eingestellt … Ich habe das Ventilrang im Auge, jeden Pass, den ich auseinander nehme, inspiziere Rocker -Arme, Verzeichnisse, Pushrods, Valve Springs … alles war gut.“ Ist es das zuverlässigste, das ist schwer zu sagen – schließlich gibt es da draußen eine harte Konkurrenz. Der allgemeine Konsens besteht jedoch darin, dass Prolin zu den besten und Zuverlässigkeit gehört.