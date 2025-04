Wie werden schwere Halbstrecken aufgebrannt, um die Reifen zu wechseln?

Das Aufwacken eines Halbschusses, um einen Reifen zu wechseln, beginnt mit dem Sammeln der erforderlichen Werkzeuge und Sicherheitsausrüstung. Dazu gehören ein schwerer Hydraulikbuch, ein Drehmomentschlüssel, Radlauder, Sicherheitsausrüstung-reflektierende Weste, Sicherheitsbrillen und Handschuhe-und eine Reifendruckanzeige. Um die Sicherheit zu gewährleisten, sollte der LKW auf einer ebenen Oberfläche geparkt werden, wobei die Feststellbremse und die Spalte auf beiden Seiten der Räder positioniert werden. Ziehen Sie das Sicherheitsausrüstung an und lösen Sie die Laschenmuttern mit dem Drehmomentschlüssel nicht.

Sobald die Nüsse gelockert sind, positionieren Sie den hydraulischen Buchsen am Rande des Reifens, der dem Reifen entfernt wird, und pumpen Sie dann den Buchse, bis der Reifen vom Boden erhöht wird. Wenn der Reifen hoch genug ist, entfernen Sie alle Laschenmuttern und entfernen Sie den Reifen vorsichtig von der Achse. Beginnen Sie dann mit der Installation des Ersatzreifens, indem Sie die Lug -Nuss -Löcher mit der Achse ausrichten. Sobald die Nüsse angepasst sind, ziehen Sie den Drehmomentschlüssel so fest, dass es gerade so festzieht, dass es keine Lücken zwischen dem Felgen und der Achse gibt.

Senken Sie langsam den hydraulischen Buchsen, bis die Räder fest am Boden sind. Verwenden Sie als nächstes den Drehmomentschlüssel, um die Nüsse in einem Sternmuster vollständig festzuziehen. Zuletzt verwenden Sie die Reifendruckanzeige, um zu prüfen, ob sich der angepasste Reifen in den richtigen Pfund pro Quadratzoll befindet, und fügen Sie bei Bedarf mehr Luft hinzu, um den Reifen auf das empfohlene Niveau des Herstellers zu bringen.