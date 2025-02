Wie viel wiegt ein Dodge Hellcat? Es ist schwerer als du denkst

Der Dodge SRT Hellcat ist eine leistungsstarke Version des Challengers mit einem 6,2 -Liter -Hemi V8 -Motor (RIP). Aber die meisten seiner Upgrades sind für seine Leistung und lassen es fast identisch mit dem Herausforderer – was bedeutet, dass es sich um ein sehr, sehr großes Auto handelt, das weit über 4.400 Pfund liegt. Der Dodge Challenger und alle seine Varianten sind dafür bekannt, ein kastenförmiges, breites und aggressives Aussehen zu haben.

Der Hellcat hat einen Muscle -Car -Körper, um Platz für seinen großen, aufgeladenen Motor und alles zu schaffen, was nötig ist, um all diese Kraft zu unterstützen. Der Supercharger selbst wiegt allein 80 Pfund. Trotz all der addierten Upgrades und des großen Körpers ist der Hellcat extrem schnell. Es kann über 200 Meilen pro Stunde erreichen und in nur 3,6 Sekunden 60 Meilen pro Stunde erreichen. Das scheint ziemlich schnell für ein Auto, das so groß wie zum Teufel ist – aber es hat die Kraft, seinen massiven Körper im Laufe der Jahre zu treiben.