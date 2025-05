Wie viel verdienen Halbträger-Treiber?

Egal, ob Sie über eine Karriere in der Spediteur nachdenken oder einfach mit Ehrfurcht über die anspruchsvollen Arbeiten mit Semi-Schicht-Treibern nachsehen, eine Frage, die Sie sich vielleicht gestellt haben, ist: Wie viel machen die Fahrer, die wir großen Rigs auf unseren Straßen und Autobahnen schleppen? Es ist eine faire Frage. Immerhin sehen wir das Leben von Truckern überall um uns herum: In den Nachrichten, rast auf der Autobahn während Roadtrips und sogar in der Popkultur, in denen Filme wie The Classic Smokey und Bandit in den Sinn kommen.

Im Durchschnitt verdienen Semi-Trickfahrer in den USA laut selbst gemeldeten Gehältern in der Tat rund 92.745 US-Dollar pro Jahr. Die Feststellung, wie viel ein LKW -Fahrer verdient, ist jedoch nicht immer einfach und hängt von vielen Faktoren ab, wobei Erfahrung und Lage häufig einen großen Einfluss auf das Ergebnis haben. Zum Beispiel zeigen Daten aus der Tat, dass die Fahrer in Washington, DC, einen Durchschnitt von 125.210 USD pro Jahr erzielen, während diejenigen in Atlanta sagen, dass sie jährlich rund 95.988 US -Dollar verdienen. Während Ort und Erfahrung wichtig sind, kann die Art der Ladung, die ein Fahrer schleppt, und ihr Arbeitgeber kann auch beeinflussen, wie viel er bezahlt wird.