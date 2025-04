Wie viel PS hatte der Volkswagen XL1?

Zum Zeitpunkt seiner Konzeption machte die extreme Kraftstoffeffizienz des XL1 es bahnbrechend. Als das Auto in die Produktion ging, arbeiteten mehrere Merkmale und Systeme zusammen, um diesen Aspekt des Fahrzeugs zum Leben zu erwecken. Eines der Hauptmerkmale war natürlich der hybride Antriebsstrang. Das Gewicht und das aerodynamische Design spielten jedoch auch eine bedeutende Rolle bei der Verwendung des Fahrzeugs, um so wenig Kraftstoff wie möglich zu verwenden. Der XL1 wog dank leichter Materialien wie in seiner Konstruktion verwendete leichte Materialien nur 1.753 Pfund, dank leichter Materialien wie kohlenstofffaserverstärktes Polymer. Zusätzlich hatte das Auto aufgrund seiner optimierten Tränenform einen Widerstandskoeffizienten von nur 0,189. Warum verkaufte Volkswagen nur 200 der 250 XL1s, die es produzierte?

Sie könnten argumentieren, dass Volkswagens Dieselgate -Skandal eine Rolle spielte. Die Kontroverse trümte den Namen des Unternehmens und wirkte sich direkt auf den allgemeinen Umsatz und den Kundenvertrauen aus. Der XL1 könnte sich in dem Problem befand und Volkswagen daran hinderten, alle Bestände zu verkaufen. Der Preis von 130.000 US -Dollar (rund 178.500 US -Dollar im heutigen Geld) hat möglicherweise auch viele potenzielle Käufer erschreckt. Darüber hinaus gab es praktikablere und zugängliche umweltfreundlichere Optionen wie Honda Insight und Toyota Prius.