Wie viel Pferdestärke machen Top -Brennstoff -Dragster -Motoren?

Angesichts des Namens „Kings of the Sport“ sind Top Fuel Dragster die mächtigsten Fahrzeuge unter den Kategorien der Drag Racing der National Hot Rod Association (NHRA). Als am schnellsten beschleunigte Rennwagen der Welt können die Top -Fuel -Dragster in weniger als 3,8 Sekunden 1.000 Fuß abdecken und bei der Start von der Startposition 5 g ziehen. Angetrieben von einem aufgeladenen und von Kraftstoff injizierten 500-Kubikz-Zoll-V8-Motor, der einen massiven Drehmoment von 8.000 lb-ft erzeugt, ist es ausreichend Kraft, um den Radius seiner 36-Zoll-Heckreifen um 6 Zoll zu verformen und zu komprimieren.

Basierend auf dem Chrysler Hemi-Motor verwendet ein Top-Kraftwerk eines Top-Kraftstoffs Nitromethan als Kraftstoff und kann 11.000 PS erzeugen, eine erstaunliche Leistung, die die Leistung des leistungsstärksten Muldenkörpers der Welt, dem Baugröße, Belaz 75710, der nur 4.600 HP produziert, zahlt. Obwohl der Motor auf einem Top -Kraftstoffwiderstand nur ein V8 ist, verbraucht er eine enorme Menge an Kraftstoff, da er für jeden Lauf fast 15 Gallonen verbrennt, was bedeutet, dass er mehr Kraftstoff verwendet als das, was ein 2024 Honda Civic jedes Mal in seinem Tank halten kann, wenn er den Dragstrip hinunter rast.

Aufgrund der sehr wettbewerbsfähigen Natur von Top -Fuel -Drag -Rennen geben teilnehmende Teams enorme Ressourcen für ihre Technik und Entwicklung aus, die sich auf Millionen von Dollar pro Jahr entsprechen, damit ihre Autos besser und schneller laufen als ihre Rivalen, um die Meisterschaft und die Preise zu gewinnen. Diese kontinuierliche Entwicklung der Autos und Motoren hat zu erheblichen Sprüngen ihrer Leistung geführt. Dies zeigt sich beim Vergleich von Geschwindigkeiten und Zeiten von Autos von zuvor, als die schnellsten Geschwindigkeiten kaum 280,98 Meilen pro Stunde erreichten, was im Vergleich zu den aktuellen Rekord von heute verblasst.