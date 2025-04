Wie viel Pferdestärke hat ein Top -Treibstoffharley und wie schnell kann es gehen?

Wenn Sie an Harley-Davidson denken, ist das Letzte, was Ihnen in den Sinn kommt, ein ausgestrecktes 1000-PS-Tier, das eine Top-Treibstoffstrecke dominiert. Sicher, ein Motorradunternehmen mit so viel Reichweite wie Harley hätte keine Probleme, wenn einige ihrer Fahrräder in solchen Rennen antreten. Sie wären jedoch nicht falsch zu dem Schluss, dass die meisten ihrer Motorräder glauben, dass der geliebte Straßenkönig und die Straße gleiten oder die charismatische Dyna eher für die endlosen offenen Straßen und sonnigen Straßen geeignet sind als für einen entmutigenden Asphaltstreifen, der die Top -Kraftstrecke ausmacht. Aber während viele Harleys tatsächlich ihre eigenen Nischen haben und außerhalb dieser Welt, um mit Top-Treibstoff konkurrieren zu können, bedeutet dies nicht, dass ihr Design, insbesondere wenn es um ihre Motoren geht, einen guten Teil der Motorräder nicht beeinflusst hat, die die Drag-Strecke mit Blindgeschwindigkeiten hinunterflogen.

Top -Kraftstoff gibt es schon seit Jahrzehnten. Es ist hauptsächlich wie bei jedem anderen Hochgeschwindigkeitsmotorsport, außer dass die zweirädrigen Maschinen hier unheilige Mengen an Pferdestärken und begabten Piloten sind, die bereit sind, sie an ihre Grenze zu bringen. Mehrere Motorräder verwenden entweder eine Zweizylinder- oder Vierzylinderkonfiguration für ihre Motoren, von denen erstere als Top-Brennstoff-Harleys bezeichnet werden, da ihre Motoren stark auf V-Twins Harley-Davidson basieren, die das letzte Jahrhundert perfektioniert haben. Top Fuel Harleys sind in der Tat schnell, und die meisten von ihnen leisten leicht 1.500 PS. Nun, dies wirft die Frage auf: Was unterscheidet sie so von normalen Fahrrädern und wie schnell können sie Ihre tägliche Top -Kraftstoffkette löschen?