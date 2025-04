Wie viel Kraftstoff verwenden F1 -Autos in einem einzigen Rennen?

Das moderne F1 -Auto ist ein technologisches und technisches Wunder, das im Wettbewerb im Motorsport konkurriert. Mit diesen Autos haben Designer jedoch keinen freien Zügel. Sie müssen alle eine Reihe strenger Vorschriften einhalten, die vom F1 -Leitungsgremium des F1 – der Fédération Internationale de l’Athario (FIA) – festgelegt sind. Diese Designregeln decken alles von Dimensionen und Gewicht bis hin zu Aerodynamik und Sicherheit ab. Einer der am stärksten gesetzlich am stärksten gesetzlich vorgeschriebenen Bereiche sind die Antriebsstränge.

Die F1 hat sich 2014 von traditionellen Motoren zu Hybridantriebssträngen verschieben (F1 -Motorvorschriften ändern sich im Jahr 2026 erneut.) Der Schritt wurde entwickelt, um die Kraftstoffeffizienz in einem Zeitalter des wachsenden Umweltdrucks zu verbessern. Um dies zu erreichen, ist der aktuelle F1 -Motor eine unglaubliche Leistung der Hybridtechnik. Jeder F1-Antriebsstrang muss der gleichen Vorlage folgen: ein 1,6-Liter-V6-Turbomotor mit zwei Elektromotoren und zwei Motorgenerierungseinheiten (MGU)-dem MGU-K und dem MGU-H, mehr über diese später. Zusammen mit der Einführung der Hybridregeln führte die FIA ​​jedoch auch strenge Gesetze für die Menge an Kraftstoff ein, die ein Auto tragen konnte, und die Durchflussrate, mit der der Kraftstoff an den Motor zugeführt werden durfte. Die zulässige maximale Kraftstofflast beträgt 110 Kilogramm (ca. 37 Gallonen), und die Kraftstoffdurchflussrate darf nicht 100 Kilogramm pro Stunde überschreiten. Da das Auftanken nicht zulässig ist, repräsentieren diese Zahlen den maximalen Kraftstoff, den ein F1 -Auto in einem Rennen verwenden wird, aber es gibt andere Faktoren, die berücksichtigt werden müssen, um ein klareres Bild zu erhalten.