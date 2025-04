Wie viel kostet der Xiaomi Su7 und können Sie in den USA einen kaufen?

Im Laufe der Jahre hat Xiaomi aus vielen verschiedenen Gründen Wellen geführt. Egal, ob es sich um Telefone handelt, die professionelle Qualitätsfotos oder intelligente Bands aufnehmen, die Ihrem Geld einen hervorragenden Knall bieten, der chinesische Hersteller von Consumer Electronics hat sich in verschiedenen Produktkategorien bewährt. Als Xiaomi seine Pläne zur Herstellung seines ersten Elektrofahrzeugs ankündigte, waren viele Menschen skeptisch, dass es das Versprechen von Geschwindigkeit, Strom und Luxus versprechen konnte. Xiaomi enthüllte jedoch erneut, dass es mit dem Start des Speed ​​Ultra 7 oder SU7 so hart wie hart beißen konnte. Aber wie viel kostet es, einen in Ihre Garage zu bekommen?

Im Jahr 2024 teilte Xiaomi mit, dass der Basis SU7 mit einem Preis von 215.900 Yen (ca. 30.000 USD) im Einzelhandel im Einzelhandel im Einzelhandel im Einzelhandel ist, was etwa 10% billiger ist als die gesenkten Preise des Tesla -Modells 3 in China. Auf der anderen Seite werden Sie für die Xiaomi Su7 Pro und 299.900 Yen (~ 41.300 USD) für den Xiaomi SU7 Max ein bisschen mehr auf 245.900 Yen (~ 33.800 USD) zurückbringen. Obwohl Xiaomi noch nie EVs gemacht hatte, konnte er laut Business Insider die Ziele erfolgreich übertreffen. Im März 2025 berichtet Carnewschina, dass potenzielle Eigentümer des SU7 Pro erwarten sollten, bis zu 46 Wochen zu warten. Wenn Sie bereit sind, sich mit dem Einstiegsniveau SU7 zufrieden zu geben, können Sie die Wartezeit ein paar Wochen verkürzen, was durchschnittlich 9,5 Monate beträgt.