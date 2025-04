Wie viel kosten TPMS -Sensoren im Durchschnitt? (Und wie lange dauern sie normalerweise?)

Wenn das Reifendrucklicht Ihres Autos auch dann eingeschaltet ist, wenn alle Ihre Reifen gut infliert sind, liegt dies wahrscheinlich daran, dass ein oder mehrere Ihrer TPMS-Sensoren tot oder versagen. Zum Glück ist es einfach, sie auszutauschen. Normalerweise kostet ein TPMS -Sensor laut TPMS -Lieferant Schrader durchschnittlich 50 bis 100 US -Dollar. Dies ist der typische Preis, den Sie auf offiziellen Autoteilseiten wie Chevrolet und auf Einzelhändlern wie Rabatt Tire sehen werden. Obwohl der TPMS -Sensor -Ersatz für nur einen einzigen Reifen bis zu 250 US -Dollar steigen kann, wie von American Auto Parts Händler Autozone berichtet.

Der Preis, der Ihre TPMS -Sensoren ersetzt, kann auch je nach Ihrem Automodell variieren. Für ein 2021 Tesla Model S kostet ein TPMS -Sensor jeweils 60 US -Dollar, während einer für einen 2020 Nissan Sentra Sie bis zu 115 US -Dollar zurückbringt, aber ein 2020 Chevrolet Colorado nur 54 US -Dollar kostet. Wenn Sie sie für günstig erhalten möchten, können Sie versuchen, bei Einzelhändlern wie Discount Tire zu kaufen. Normalerweise machen sie ein Preis Match, sodass Sie möglicherweise bis zu halb die Hälfte erzielen können. In anderen Geschäften wie Autozone, Rockauto und sogar Walmart Auto Service Center finden Sie auch budgetfreundliche Aftermarket-Alternativen wie 25 US-Dollar für ein Pack von vier Geschäften wie Autozone, Rockauto und sogar Walmart.