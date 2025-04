Wie viel HP hatte der Kia Stinger GT2 und wie hat es sich vom GT1 unterschieden?

Um klar zu sein, sollten die GT1- und GT2 -Bezeichnungen für den Kia -Stinger kein völlig anderes Modell widerspiegeln. Tatsächlich sind die Stinger GT1 und GT2 im Design praktisch identisch und verfügen über die gleichen Innen- und Außenabmessungen, das gleiche Fünf-Passagier-Fließheck-Setup, denselben Motor und das gleiche achtgangsgetreue Getriebe. Ebenso waren sowohl der GT1 als auch der GT2 entweder im Hinterradantrieb (RWD) oder im gesamten Radantrieb (AWD) erhältlich. Leider haben die Fahrzeuge auch den gleichen Kraftstoffverbrauch mit 20 Meilen pro Gallone zwischen der Stadt (18 MPG) und der Autobahn (25 MPG) vergeben.

So wie es war, wurden die Namen als eine Möglichkeit beschworen, die GT1 und GT2 als unterschiedliche Ausstattungsvariante für den Kia -Stinger zu bezeichnen. In Anbetracht dieser Tatsache wären Sie zu Recht, dass die Hauptabweichpunkte zwischen dem GT1 und GT2 weitgehend kosmetisch waren, wobei der letztere Ausstattungsvorteil das obere Ende dessen ergab, was mit dem Stinger verfügbar war.

In gewisser Weise waren selbst diese kosmetischen Unterschiede relativ gering. Zum Beispiel kamen sowohl der Stinger GT1 als auch der GT2 Standard mit Ledersitzen. Der GT2 erhielt jedoch ein Premium-Nappa-Leder-Upgrade, das luxuriöse Fahrer entspricht. Ebenso wurden die Vordersitze in beiden Fahrzeugen erhitzt, aber der GT2 bot eine anpassungsfähigere Positionierung an und beinhaltete auch Heizung in den Rücksitzen des Fahrzeugs. Der GT2 kam auch mit einem Stromkofferraum, einem Heads-up-Display und einer 360-Grad-Kamera auf Lager. Aus dem Grundstück könnten diese unzähligen Veränderungen den UVP eines GT2 auf rund 9.000 US -Dollar mehr erhöhen als den GT1.