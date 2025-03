Wie viel HP hat ein LT4 -Kistenmotor und wie viel kostet man?

Wenn Sie nach großem, aufgeladenem V8 -Strom für Ihren neuesten Hot Rod Build suchen, ist ein Kistenmotor wie der LT4 möglicherweise der perfekte Motor. Der LT4 ist Teil der Small-Block-Reihe von V8s in Chevrolet und seit einigen Jahren unter der Motorhaube einiger seiner leistungsstärksten Fahrzeuge. Der Chevrolet Corvette Z06, Cadillac CTS-V, Cadillac Ct5-V Blackwing, Chevrolet Camaro und Cadillac Escalade V wurden alle vom LT4 V8 angetrieben. In vielen dieser Autos und laut den Spec-Blättern auf Chevys Standort macht der LT4 bis zu 650 PS und 650 lb-ft Drehmoment-ernsthafte Zahlen nach Standards. Drehmomentspitzen bei 3.600 U / min und PS -Spitzenspitzen bei 6.400 U / min.

Sie müssen keine Junk-Yards dafür beschaffen-der massive 6,2-Liter-V8 ist direkt bei Chevrolet erhältlich. Chevy verkauft den Motor zumindest theoretisch über Händler im ganzen Land. In der Praxis ist es jedoch etwas schwierig, einen lokalen Händler mit dem LT4 auf Lager zu finden. Einige Einzelhändler listen Versionen des LT4 für rund 18.000 US-Dollar auf, sagen jedoch, dass es nach hinten ist. Andere Online -Teileverkäufer listen den LT4 für ähnliche Preise auf – JEGS hat beispielsweise 17.917,84 USD aufgeführt. Erwarten Sie also, irgendwo in der Nachbarschaft von 18.000 US-Dollar für einen brandneuen LT4 in einer Schachtel zu zahlen.