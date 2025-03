Wie viel HP hat ein 383 -Strocker -Engine und ist es mehr als eine Aktie 454?

Chevrolet -Enthusiasten sind zweifellos mit dem Custom 383 Stroker und Stock 454 Motoren vertraut. Der Stroker ist ein kleiner Block und ein Favorit eines Käufers, der ohne das zusätzliche Gewicht eines großen Blocks einen Stromschub erhalten möchte. Der beliebte 454 ist jedoch ein Fabrik -V8, der häufig in Lastwagen und Muscle -Cars verwendet wird. Während jeder Motor seine eigenen Stärken hat, welches hat eine schiere Leistung?

Das Hot Rod Magazine von MotorTrend verglich die Motoren in Two Chevelle im Jahr 2023 und stellte fest, dass der 383 Stroker 434,6 lb-ft Drehmoment bei 4.750 U / min und 449,9 PS bei 5.750 U / min produzierte. Die Aktie 454 lieferte 522,5 lb-ft Drehmoment bei 4.750 U / min und 558,6 PS bei 6.000 U / min. Dies bedeutet, dass der 454 den 383 sowohl in Pferdestärken als auch im Drehmoment übertraf.

Hot Rod ergab, dass der 454 zwar die stärkere Wahl war, aber auch die teuerste bei 5.769 US -Dollar im Vergleich zu 3.990 US -Dollar für 383 US -Dollar. Der 383 konnte jedoch den 454 dank des zusätzlichen Lachgangssystems mit vielen Optionen unter 1000 US -Dollar übertreffen, was als Ganzes gegen das 454 -Preis für das 454 -Preis günstiger wäre.