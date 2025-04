Wie viel HP hat der Ducati Panigale V4 Lamborghini & was kostet es?

Ducati und Lamborghini sind keine Unbekannten für große Preisschilder und große Leistungszahlen. Es ist also nur sinnvoll, dass diese beiden italienischen Hersteller zusammenkommen und die gehobene Hochleistungszusammenarbeit Ihrer Träume bilden. Geben Sie die Ducati Panigale V4 Lamborghini ein. Der V4 Lamborghini hat eine beanspruchte Leistung von 218,5 PS-nicht ganz so sehr wie die race-fähige Ducati Panigale V4 R (die 240,5 PS leistet), aber sicherlich genug, um die anderen Besitzer in Ihrem lokalen Ducati-Club zu beeindrucken. Das ist ein signifikanter Sprung über die 209 -Pferde des Standard -V4 (dazu ein wenig dazu), aber es ist nicht viel, wenn man den Preisunterschied in Betracht zieht.

Ein Standard -Ducati Panigale V4 beginnt bei einem UVP von 25.995 US -Dollar. Sicherlich ein hoher Preis für ein Motorrad, aber nicht ganz überraschend für ein High-End-Ducati. Der V4 S, auf dem der V4 Lamborghini basiert, hat einen Startpreis von 33.895 US -Dollar – und vor dem Hinzufügen von Extras wie dem Titanium -Auspuffanlagen, das Ihnen 8.670 US -Dollar oder die trockene Kupplung kostet, die Ihnen zusätzliche 3.594,54 US -Dollar zurückgeben. Der Grundpreis des Panigale V4 Lamborghini kostet ein Augenhilfe von 78.400 US-Dollar. Für diesen Preis können Sie zwei V4 S -Motorräder und Ihre Wahl der trockenen Kupplung oder des Titanauspuffers kaufen. Warum der massive Preiserhöhung für die Lamborghini -Version? Extras und Exklusivität.