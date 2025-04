Im Gegensatz zu selbstversiegelenden Reifen benötigen Laufflachenreifen keine Luft im Inneren, um das Auto in Bewegung zu halten. Die Seitenwand einer Laufflache ist so ausgelegt, dass das Auto für eine bestimmte Zeit in Bewegung stützt. Pkw -Reifen wie das bei Amazon verkaufte Perilli -Zero sind in der Lage, 50 Meilen mit 50 Meilen pro Stunde zu laufen, bevor sie ihre strukturelle Integrität verlieren, bis zu dem Punkt, an dem sie unbrauchbar werden. Die meisten Run-Flat-Reifen sind mit berücksichtigter Profilpunktionen ausgelegt.

Laufflachreifen werden häufig als Bestandteil eines kugelsicheren Reifensystems zusammen mit einem Hilfsgerät verwendet, das normalerweise abgerundete Blöcke am Rad im Reifen befestigt. Es wird erwartet, dass militärische Run-Flats Kugeln sowohl an die Seitenwand als auch an das Profil gebracht werden können, obwohl im zivilen Leben die Profilpunktionen das Hauptanliegen sind.

Hersteller wie BMW verkaufen ihre Autos seit Jahren mit Laufflachreifen anstelle von Ersatzreifen. Auf diese Weise sparen sie den Raum, das Gewicht und die Kosten, das Auto mit einem Ersatz auszurüsten.