Wie selten ist der Pontiac G3 & was ist ein heute wert?

In Bezug auf Pontiac -Modelle, die Sie nicht realisiert haben, wird es nicht viel dunkler als der bescheidene G3. Dieses kleine Auto repräsentiert die Tradition von Pontiac, das Rebading von seiner besten Seite zu erbringen, und es ist kaum mehr als ein Chevrolet Aveo mit unterschiedlichen Karosserien. Ein G3 ist eine 4-Tür-Limousine oder 5-Türer-Schrägheck-billig, praktisch und fast vollständig funktionsfähig. Es war ursprünglich in Kanada als Pontiac Wave bekannt, die Produktion für das Modelljahr 2005 begann. Und es ist weitaus wahrscheinlicher, dass Sie eine Welle als eine G3 finden, wenn man bedenkt, dass letztere nur 2009 erhältlich war.

Dies bedeutet, dass der G3 auch nicht gerade häufig ist. Tatsächlich ist ein G3 als eines der seltensten Pontiac-Modelle regulärer Produkte, wobei nur 6.233 angeblich verkauft werden. Pontiac hat jedoch nie eine offizielle Zahl veröffentlicht, so dass „rund 6.000“ die sicherste Vermutung zu sein scheint. Ein so seltenes Fahrzeug muss sehr wertvoll sein, oder? Tatsächlich ist ein G3 einer der billigsten Pontiacs. Wenn man zum Verkauf kommt, liegt es in der Regel je nach Bedingung und Kilometerleistung von rund 3.000 bis 4.000 US -Dollar.

Das einzige wesentliche Facelifting, das der zugrunde liegende Aveo erhalten hat, war 2007 mit einer vollständigen Neugestaltung, die die Standard -G3 -Körperform erzeugt. Der G3 war ungefähr so ​​grundlegend wie grundlegend für Pontiac und er machte auf dem US -Markt nie Wellen (kein Wortspiel beabsichtigt). Lassen Sie uns einen Blick unter die sprichwörtliche Kapuze in diesem schrulligen kleinen Auto und seiner Funktionen (oder dessen Fehlen) werfen.