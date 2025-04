Im selben Video zeigt Xiaomi, dass sein SU7 beeindruckende 265 km pro Stunde (oder ca. 165 Meilen pro Stunde) eintauchen kann. Bei dieser Geschwindigkeit schlägt es bereits Autos wie die Toyota Gr Corolla aus, die bei 143 Meilen pro Stunde maximiert. Beachten Sie jedoch, dass der chinesische Hersteller diese Ergebnisse aus geschlossenen Tests durchführte, die angeblich optimale Straßenbedingungen hatten, eine weniger kontrollierte Umgebung am Catarc Yan Cheng Automotive Provinging Ground bricht diese Aufzeichnung tatsächlich aus. Im Jahr 2024 berichtete Motor 1, dass der SU7 bis zu einem verrückten 223,51 Meilen pro Stunde erreichte. Als Xiaomi dies wusste, bläst er mehrere seiner Konkurrenz mit dem 2024 Porsche Taycan Turbos, von dem bekannt ist, dass er nur über 160 Meilen pro Stunde erreicht. Tatsächlich ist bekannt, dass selbst der Porsche 911 Turbo S unter den richtigen Bedingungen bis zu 205 Meilen pro Stunde steigt.

Leider schließt sich der Xiaomi Su7 in unsere Liste der coolen chinesischen Autos an, die in den USA nicht verfügbar sind. Trotzdem teilte die Wirtschaftszeiten mit, dass sie die Erwartungen an den lokalen Umsatz immer noch übertroffen hat. CNEVPOST über die Marke von 30.000 US -Dollar und berichtet, dass sie ab März 2025 über 180.000 Fahrzeuge geliefert hat. Während die Amerikaner etwas länger warten müssen, bis der Hersteller von Unterhaltungselektronik beschließt, sie (oder eine Version davon) zu veröffentlichen, gibt es andere schnelle AWD -Sportwagen, die in der Zwischenzeit in die Rechnung passen.