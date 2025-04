Wie nennt man die kleinen Quadrate auf Rädern und wofür sind sie?

Ihre Räder als Ganzes müssen regelmäßig gewartet werden, damit sie frisch aussehen und in der Spitzenleistung bleiben. Es ist leicht, Ihre Radgewichte in dieser Gleichung zu vergessen, vorausgesetzt, dass sie zu klein sind, um sich ernsthaft Sorgen oder langlebig genug zu machen, um harte Klopfe zu erhalten. Aber wie jeder Aspekt Ihres Rades ist es am besten, nicht zu überschätzen, wozu diese wesentlichen Komponenten in der Lage sind, wenn Sie ihre Langlebigkeit sicherstellen möchten.

Sie können überrascht sein zu erfahren, dass Radwichte locker werden oder vollständig ein relativ häufiges Problem sind. Beschädigte Räder oder jene, die gealtert sind, sind offensichtliche Schuldige, aber es gibt auch spezifischere Ursachen für dieses Ereignis, z. Die Verwendung hochwertiger Gewichte und das saubere Halten von Oberflächen kann einen großen Beitrag dazu beitragen, Gewichte stark und langlebig zu halten.

Wenn Sie während des Fahrens härtere Schwingungen und Beulen bemerken, ist dies möglicherweise ein Zeichen dafür, dass Ihre Radgewichte abgenutzt sind und ersetzt werden müssen. Angesichts der entscheidenden Rolle, die diese Anhänge im Wohlbefinden Ihres Rades spielen, ist es wichtig, dass Sie nicht versuchen, einen Ersatz selbst durchzuführen und ihn stattdessen an einen Experten zu bringen. Stellen Sie sicher, dass Sie wissen, welche Art von Rad Ihr Auto verwendet und welche in Ihrer Region legal sind, da in mehreren Bundesstaaten, einschließlich Kalifornien, New York und Washington, illegal sind. Stellen Sie außerdem sicher, dass die Menschen, die sich um Ihren Reifen kümmern, Gewichte nicht wiederverwenden, da sich diese in den meisten Fällen schneller abnutzen.