Wie man einen Gaskörper reinigt (und wie man weiß, wann Sie sollten)

Der Gaskörper ist ein wichtiger Bestandteil eines Kraftstoffverbrennungsmotors. Es verfügt über ein dringendes Schmetterlingsventil oder eine Drosselklappe, um den Luftstrom an den Ansaugkrümmer und den Brennkammern zu steuern. Das Drücken des Gaspedals öffnet das Schmetterlingsventil, um mehr Luft zu ermöglichen. Wenn Sie das Pedal loslassen, schließt eine Feder die Drosselklappe. Der Drosselklappenkörper hat einen Drosselklappensensor (TPS), um die Beschleunigerpedalbewegung zu überwachen. In der Zwischenzeit senden der Massenluftflusssensor und der TPS Daten an die Motorsteuerung (ECU), die nach Bedarf an die Kraftstoffeinspritzdüsen läuft. Bei fast allen modernen Autos wird die Drosselklappe zwischen dem Luftfilter und dem Ansaugkrümmer montiert. Es wird mit einem Kabel oder einer mechanischen Bindung oder einer elektronischen Nebenanschluss mit dem Gaspedal verbunden.

Der Schmetterlingsklappenmechanismus im Gaskörper kann im Laufe der Zeit schmutzig werden, da er konsequent mit der eingehenden Luft befasst. Das Verhindern von Staub, Schmutz und Gunk -Aufbau im Gaskörper ist einer der vielen Vorteile von Änderungen des regelmäßigen Luftfilters. Sie sollten dies alle 15.000 bis 30.000 Meilen tun. Wenn der Drosselklappenkörper in Ihrem Auto schmutzig wird, werden Sie Symptome wie hartes Starten, Stilleln, Zögern beim Beschleunigen, bei einem mittelmäßigen Kraftstoffverbrauch, im instabilen Leerlauf und manchmal einem beleuchteten Schachmotorenlicht bemerken. Wir empfehlen dringend, den Gaskörper alle 30.000 Meilen zu reinigen – häufiger, wenn Sie konsequent in staubigen Umgebungen fahren. Es ist auch eine gute Idee, den Drosselklappenkörper jedes Mal zu reinigen, wenn Sie den Luftfilter ersetzen.