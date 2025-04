Wie lange (und breit) ist ein Semi -Trailer?

Halbschwerer sind eine wichtige Säule des Gütertransports, die alles tragen, von Lebensmitteln und Möbeln bis hin zu schweren Maschinen im ganzen Land. Diese riesigen Fahrzeuge tragen dazu bei, die Lieferkette reibungslos in Bewegung zu halten, und ihre Größe bestimmt, wie und wo sie arbeiten können. Der trockene Van, der Konsumgüter wie Elektronik und Kleidung transportiert, ist der Anhänger, den Sie am häufigsten auf den Straßen sehen. Trockene Transporter sind geschlossen und typischerweise 53 Fuß lang und schützen, was auch immer in ihnen vor den Elementen ist.

Andere Arten von Semi-Dailern, einschließlich Pritschen (für schwere Waren wie Baumaterialien verwendet) und Tankschiffe (die Flüssigkeiten wie Kraftstoff tragen) sind normalerweise zwischen 48 und 53 Fuß lang. In einigen Bundesstaaten wie Texas und Oklahoma sehen Sie möglicherweise noch längere Anhänger. Diese Staaten ermöglichen Anhänger bis zu 59 Fuß lang auf einigen Straßen, um größere Ladungen aufzunehmen. Dann gibt es PUP -Anhänger, die viel kürzer sind, normalerweise etwa 28 Fuß. Sie werden oft paarweise für regionale oder weniger als Truckload (LTL) Lieferungen verwendet. Wenn zwei Welpenanhänger zusammengekommen sind, haben sie etwa 56 Fuß, sodass Unternehmen mehr Fracht als ein typischer Halbschwerter transportieren können.