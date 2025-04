Wie lange Lichtmaschinen halten normalerweise an (und Tipps, um ihre Lebensdauer zu verlängern)

Da das Ersetzen der Lichtmaschine Ihres Motors 100 bis 500 US -Dollar oder mehr in Teilen und rund 300 bis 800 US -Dollar an Arbeitskräften kosten kann, können Sie Dinge tun, um es zu dauern. Wo die Lichtmaschine im Motorraum sitzt, ist ein großer Faktor. Wenn Sie also die Splash -Wachen an Ort und Stelle halten, schützen sie sie vor Pfützen, Steinen und Trümmern, insbesondere wenn sie sich in der Nähe des Motorbodens befindet. Aus diesem Grund ist es eine gute Idee, alle empfindlichen elektrischen Teile mit einer Plastiktüte vor dem Reinigen Ihres Motorraums zu bedecken, da sich Wasser und Strom nicht mischen. Gleiches gilt für die Lichtmaschine. Wenn Sie es relativ trocken halten, hilft es länger.

Durch die Reduzierung der elektrischen Belastung wird die Belastung der Lichtmaschine verringert. Schalten Sie unnötige elektrische oder leistungsstarke Gegenstände wie erhitzte Sitze aus und reduzieren Sie das Volumen Ihres Aftermarket-Audiosystems, wenn das Auto im Leerlauf ist, um die Last an der Lichtmaschine zu reduzieren. Wenn Sie den Gürtel bei der richtigen Spannung (etwa 1/2 Zoll Ablenkung am längsten Lauf) halten, wird sichergestellt, dass die Riemenscheiben und Lager lange dauern. Wenn Ihre Batterieklemmen putzen oder locker sind, zwingt dies die Lichtmaschine, härter als gewöhnlich zu arbeiten.