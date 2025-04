Bfgoodrich begann 1870 seine Waren und stellte 1976 einen All-Terrain-Reifen ein. Es wurde zu einer Sensation in der Offroad-Community mit dem All-Terrain T/A KO, das 1999 auf den Markt gebracht wurde, und dieser Reifen hat die zweite Generation und die zweite Generation, die in der zweiten Generation am Burge (A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. A. Segle war, auf den Markt gebracht. Bfgoodrich stellte die Vorteilskontrolle im Jahr 2021 auf Aprilscherz, einem All-Saison-Reifen ein, der für moderne Passagierautos, Limousinen, kleine Crossovers und Minivans entworfen und gebaut wurde. Die Advantage Control nutzt Bfgoodrichs proprietäre Aqua-Flume-Wasserdispensing-Technologie und den Sidewall der nächsten Generation G-Wedge-Stabilisator für eine optimierte nasse Traktion und eine ruhigere Fahrt.

Darüber hinaus hat die BFGoodrich-Vorteilskontrolle vollständige Tiefe, die verhindern, dass der Reifen kahl aussieht oder getragen wird, wenn sich die Meilen häufen. In Kombination mit einer mit Kieselsäuren angereicherten All-Saison-Profilverbindung ist die Vorteilskontrolle der beste Tourreifen für Limousinen und Crossover, die keinen Arm und ein Bein kosten. Leider ist es keine lebenslange Garantie aus der Fabrik, aber Bfgoodrich war so freundlich, bei jedem Kauf einige bedeutende Garantien zu bieten.

Beispielsweise hat die BFGoodrich Advantage Control (V/W bewertet) eine 65.000 Meilen limitierte Garantie für die Profile. In der Zwischenzeit verfügt die Hig-bewertete Vorteilskontrolle mit einer Gewährleistung von 75.000 Meilen begrenzt. Top-Off ist eine sechsjährige Standardgarantie für jeden neuen BFGoodrich-Reifen. Es deckt Materialfehler und Verarbeitungsqualität für die Lebensdauer des ursprünglichen Gebrauchsabschnitts oder sechs Jahre ab dem Kaufdatum ab, je nachdem, welcher Zeitpunkt an erster Stelle steht.