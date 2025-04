Wie Kohlefaser hergestellt wird (und warum sie verboten werden kann)

Wenn Sie jederzeit mit Performance -Fahrzeugen – Autos, Hochgeschwindigkeitsboote, Flugzeuge, Fahrräder usw. – verbracht haben, haben Sie wahrscheinlich Carbonfasern gesehen, die irgendwo im Bau verwendet wurden. Es mag zunächst wie Zauberei erscheinen; Es sieht seltsam aus, sehr leicht und super stark. Supersportwagen wie der Lamborghini Aventador verlassen sich für einen großen Teil des Autos auf Kohlefaser. Das Material ist sicherlich innovativ und teuer – Kohlefaserakzente auf einem BMW M5 sind beispielsweise eine Option 3.000 US -Dollar -, aber der Prozess, durch den es vorgenommen wird, ist relativ einfach.

Was Kohlefaser tatsächlich ist, gibt der Name das meiste, was Sie wissen müssen. Es besteht aus flexiblen, hohen Festigkeitsfilamenten von Kohlenstoff. Dieses Faserfilament wird dann in eine Art von Art verwundet, die geformt und in die Form geschnitten wird, die benötigt wird. Kohlefaser werden dann gestärkt und durch Wärme und Druck mit einem Harz gehärtet, das es ihm ermöglicht, die Form zu halten. Die resultierende Autotür -Panel, Flugzeugrumpf oder Fahrradrahmen ist laut BMW bis zu 50% leichter als der gleiche Teil aus Stahl.