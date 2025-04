Wie groß ist ein NASCAR -Kraftstofftank und wie viel Gas verbrennt das Auto während eines Rennens?

Autos der NASCAR Cup-Serie verwenden einen Standard-Tank mit 18 Gallonen-diese Kapazität wird von NASCAR selbst festgelegt, und jeder, der an seinen Rennen teilnimmt, muss diese Verordnung einhalten. Diese Tankgröße ist etwas größer als die durchschnittliche Kraftstoffkapazität der meisten modernen Autos, die zwischen 12 und 15 Gallonen liegen.

Leider ist es etwas komplizierter, zu zählen, wie viel Kraftstoff ein Auto während eines Rennens verbrennt. Das liegt daran, dass Cup -Autos keine Kraftstoffmesser haben. Stattdessen bestimmen die Teams, wie viel Kraftstoff ein Auto konsumiert hat, indem er misst, wie viel eine Müllkippe vor und nach dem Tanken wiegen kann.

Die in einem Rennen verwendete Kraftstoffmenge variiert auch stark von den Bedingungen und dem Standort. Zum Beispiel beträgt die durchschnittliche Renngeschwindigkeit von NASCAR auf dem Michigan International Speedway etwa 200 Meilen pro Stunde. Andererseits Ereignisse auf kleineren Strecken mit mehr Kurven und kürzeren Geraden, wie dem Bristol Motor Speedway, der typischerweise bei 125 Meilen pro Stunde durchschnittlich ist. Das bedeutet, dass Autos, die in letzterem fahren, oft weniger Kraftstoff verbrauchen als wann sie in der ersteren Rennen fahren. Abgesehen davon verwenden Autos beim Entwurf nicht so viel Kraftstoff. Ein Auto, das in der Mitte des Rudels fährt, würde also weniger Kraftstoff verbrauchen als eines in der Führung.

Wir können jedoch schätzen, wie viel Kraftstoff in einem Rennen verwendet wird, indem wir einige Zahlen betrachten. Wir werden unsere Berechnung auf dem Daytona International Speedway mit einer Rennstrecke von 200 Runden oder 500 Meilen und einem Kraftstofffenster von etwa 40 Runden oder 100 Meilen stützen. Dies bedeutet, dass ein NASCAR -Pokalauto während des Rennens mindestens viermal tanken muss. Unter der Annahme, dass es an jedem Zwischenstopp einen vollen Panzer dauern wird, bedeutet dies, dass es in einem Rennen in Daytona etwa 90 Gallonen verbrannt hätte.