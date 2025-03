Wie funktionieren die Reifendrucküberwachungssysteme? Ein Blick auf die Technologie hinter TPMS

Im Großen und Ganzen überwacht ein TPMS den Druck in den vier Reifen Ihres Autos ständig. Wenn einer oder mehrere Reifen einen unsachgemäßen Luftdruck aufweisen, werden diese Informationen an den Computer Ihres Autos weitergeleitet. Dies manifestiert sich als Warnlicht in Ihrem Armaturenbrett, das bleibt, bis der richtige Druck erkannt wird, dh wenn Sie die richtige Luftmenge in den Reifen gepumpt haben, basierend auf dem Druckplatz Ihres Autos.

Interessanterweise existierte die TPMS -Technologie bereits in den 1970er Jahren in einem prototypischen Zustand und wurde in den 1980er Jahren nach und nach auf persönliche Fahrzeuge umgesetzt. Diese Systeme wurden jedoch erst im Jahr 2000 auf Fahrzeuge vorgeschrieben, als eine Reihe schwerer Unfälle, die durch untergefliegte Reifen verursacht wurden, zum Verabschiedung des Tire -Rückrufverbesserung, der Rechenschaftspflicht und des Dokumentationsgesetzes (TREED) durch den Kongress der Vereinigten Staaten veranlasste. Ab dem Jahr 2007 benötigten alle Passagierfahrzeuge mit einem Gewicht von weniger als 10.000 Pfund ein TPMs, voller Stopp.