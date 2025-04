Werden Autohändler am Sonntag wirklich vom Verkauf von Fahrzeugen verboten?

Die 13 Bundesstaaten mit vollen Verboten für den Autoverkauf an einem Sonntag sind Colorado, Illinois, Indiana, Iowa, Louisiana, Maine, Minnesota, Missouri, New Jersey, North Dakota, Oklahoma, Pennsylvania und Wisconsin. Das genaue Gesetz hängt davon ab, in welchem ​​Staat Sie sich befinden. Einige Staaten verfolgen einen einfachen Ansatz. North Dakotas Gesetz zum Beispiel heißt es einfach: „Ein Kraftfahrzeughändler kann am Sonntag kein Kraftfahrzeug verkaufen.“

Oklahoma hat eine wesentreichere Art, dasselbe zu sagen und anzugeben, dass Sie nicht „öffnen, bedienen oder helfen können, einen Ort oder die Räumlichkeiten oder Wohnsitze zu öffnen oder zu betreiben, zum Zweck des Verkaufs, des Tauschhandels oder des Austauschs oder des Angebots zum Verkauf, zum Verkauf, zum Austausch oder zum Austausch, das am Sonntag, in der zweiten Hand, am ersten Tag, am zweiten Tag, oder am zweiten Tag, oder am zweiten Tag, oder am zweiten Tag. Trotz der Unterschiede im Wortlaut bleibt das zugrunde liegende Ziel in diesen Staaten nach wie vor die gleichen: Kein Autoverkauf an einem Sonntag.

Es gibt jedoch einige Ausnahmen. An einigen Stellen wie Illinois, Indiana und Missouri können Sie an einem Sonntag noch ein Motorrad oder ein Offroad-Fahrzeug kaufen. Colorado schließt speziell Boote und Schneemobile vom Sonntagsverbot aus, und Oklahoma ermöglicht den Verkauf von Antiquitäten und Klassiker. Einige Staaten, darunter Maine und Wisconsin, bieten Ausnahmen für diejenigen, die den Sabbat samstags beobachten. Wenn Sie aus religiösen Gründen nicht an einem Samstag Geschäfte machen, können Sie Ihr Autohändler an einem Sonntag eröffnen.