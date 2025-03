Wer macht Nexen -Reifen und wo werden sie hergestellt?

Die Partnerschaft von Nexen mit verschiedenen CAR -Marken hat seine Produkte zur bevorzugten Auswahl für Originalausrüstung (OE) von vielen Fahrzeugen auf der ganzen Welt gemacht. Seit 2012 produziert es Reifen für verschiedene Autohersteller, darunter amerikanische Marken Chrysler, Jeep, Dodge und Ram. Interessanterweise werden alle Reifen außerhalb der USA aus seinen Produktionslinien importiert, da Nexen immer noch keine Produktionsstätte in den Staaten hat.

Der Großteil der Reifenversorgung von Nexen für die USA stammt aus Südkorea, wo es zwei Fertigungseinrichtungen hat: eines in Yangsan und einen in Changnyeong. Das Produktionswerk in Changnyeong gilt als eine der weltweit größten und fortschrittlichsten Reifenherstellungseinrichtungen. Es produziert den Großteil der OE -Reifenversorgung für Partner -Autohersteller.

Nexen hat auch ein Produktionswerk in Qingdao, China. Es wurde 2007 erbaut und wurde ein Jahr später eröffnet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach Nexen -Reifen zu erfüllen. Die vierte Produktionsstätte in der Tschechischen Republik, die 2019 in Betrieb genommen wurde und sich hauptsächlich auf die Einführung von Reifenprodukten für Europa konzentriert, produziert auch Reifen für den globalen Markt, vermutlich einschließlich der USA

Im Jahr 2023 kündigte die südkoreanische Marke Pläne für eine nordamerikanische Produktionsstätte an, um das Vertrauen der US-amerikanischen Distributoren in Überseeversand zu verringern und die Effizienz der Lieferkette in der Region erheblich zu verbessern. Die Investition in Höhe von 1,3 Milliarden US -Dollar wird voraussichtlich im Jahr 2029 ihre Geschäftstätigkeit beginnen und eine tägliche Produktion von 30.000 Reifeneinheiten erzeugt.